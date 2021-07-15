«Эти ребята — нацисты»: CNN рассказал, как американский генерал сравнивал заявления Трампа с риторикой Гитлера

Американские высокопоставленные военные опасались, что Трамп вместе со своими сторонниками попытается устроить госпереворот, поэтому они составили на этот случай планы, передаёт CNN со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу о бывшем президенте США. При этом председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли, как отмечается в статье, сравнил тогда заявления экс-главы Белого дома с риторикой Адольфа Гитлера, а его сторонников — с нацистами.

Один из высокопоставленных командующих США сравнил риторику тогдашнего президента Трампа с риторикой Гитлера, а его сторонников — с «коричневорубашечниками», с нацистами. Этот высокопоставленный военный оказался в ситуации, когда ему пришлось призвать своих подчинённых к защите мирной передачи власти и к предотвращению возможного госпереворота. Он также был вынужден объяснять спикеру палаты представителей (Нэнси Пелоси. — ИноТВ), что наша страна не станет по прихоти, как она сама выразилась, «неуравновешенного президента» наносить ядерный удар.



Этот и другие пугающие эпизоды содержатся в новой книге «Я один могу это исправить: Катастрофический последний год Дональда Трампа», написанной обладателями Пулицеровской премии Кэрол Леонниг и Филипом Рукером, журналистами The Washington Post. Она выходит на следующей неделе.



В распоряжении CNN оказались несколько отрывков из этой книги, причём один тревожнее другого. В одном из них генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, убеждает своих заместителей помешать попыткам государственного переворота. Вот цитата.



«Они могут попытаться, но у них ни черта не получится, — сказал он им. — Без армии этого сделать нельзя. Без ЦРУ и ФБР этого сделать нельзя. Мы — парни с оружием».



К нам присоединяется специальный корреспондент CNN Джейми Гангел, которая освещает для нас эту тему. Удивительно слышать, насколько далёк (от Трампа. — ИноТВ) был генерал Милли и как именно он всё это видел. Ведь, согласно книге, заявления бывшего президента об украденных выборах были сравнены с риторикой Адольфа Гитлера.



ДЖЕЙМИ ГАНГЕЛ, специальный корреспондент CNN: Именно так. Милли был настолько потрясён поведением Трампа. И он сделал следующее: устроил собрание с другими военными руководителями — ВМС, ВВС, Корпуса морской пехоты — и они составили планы. Они действительно считали, что со стороны Трампа может произойти попытка госпереворота.



Леонниг и Рукер пишут: «Милли видел в Трампе классического авторитарного лидера, которому нечего терять». А затем приводятся следующие слова Милли.



«Это момент (поджога. — ИноТВ) Рейхстага, — заявил Милли своим помощникам. — Евангелие от фюрера».



Как нам известно, люди действительно были обеспокоены тем, что Трамп откажется покидать свой пост. Мы об этом уже сообщали. Услышать подобные заявления от генерала Милли… Когда вы читаете книгу, становится ясно, что он сотрудничал (с авторами. — ИноТВ): там приводятся его объёмные цитаты.



И, как я понимаю, для него всё закончилось довольно благополучно.



ДЖЕЙМИ ГАНГЕЛ: Да, так и есть. И давайте не будем забывать, что у него был очень плохой момент, связанный с Лафайет-сквер.



За который он извинился. Как я понимаю, он тогда в военной форме прошёл вместе с президентом в разношёрстной толпе от Белого дома до Лафайет-сквер.

ДЖЕЙМИ ГАНГЕЛ: Очень странный момент. Тем не менее крайне поразительно слышать от генерала Милли подобные заявления.



Согласно книге, Милли начал ежедневно созваниваться по рабочим вопросам с (главой аппарата Белого дома. — ИноТВ) Марком Медоузом и другими.



ДЖЕЙМИ ГАНГЕЛ: С этим связан один интересный момент. В книге Милли говорит, что делал это, чтобы контролировать Трампа, как будто с помощью бесед с Помпео и Марком Медоузом можно было лучше понять, что происходит. Следует также сказать, что Помпео в беседе с авторами книги отверг некоторые из этих сообщений.



Но есть ещё один необычный момент. После 6 января, когда Милли уже увидел восстание, он на базе Форт-Майер вместе с другими правоохранителями и Национальной гвардией готовился к инаугурации и был сильно обеспокоен тем, что сторонники Трампа могут устроить ещё одну кровавую атаку, и заявил своим старшим советникам, цитирую: «Парни, вот как обстоят дела. Эти ребята — нацисты, «Бугалу Бойз», «Гордые парни». Это те же самые люди, с которыми мы сражались во Второй мировой войне. Мы все, находящиеся в этой комнате, — неважно, полицейский вы или солдат, — собираемся остановить этих ребят и добиться того, чтобы у нас была мирная передача власти. Мы окружим этот город стальным кольцом, и нацисты сюда не попадут».



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.