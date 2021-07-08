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Slate: журналист WSJ рассказал, как Трамп хвалил Гитлера во Франции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп, находясь ещё на посту президента США, в 2018 году во время поездки во Францию заявил главе аппарата Белого дома Джону Келли, что Адольф Гитлер «сделал много хорошего», пишет Slate со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста The Wall Street Journal Майкла Бендера. Как напоминает издание, именно во время этой печально известной поездки Трамп отказался посещать американское кладбище под Парижем, опасаясь испортить под дождём свою причёску.
Slate: журналист WSJ рассказал, как Трамп хвалил Гитлера во Франции
Reuters

Во время поездки во Францию в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп сделал хвалебный комментарий в адрес Адольфа Гитлера, пишет Slate со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста The Wall Street Journal Майкла Бендера.

По имеющейся информации, тогдашний американский лидер заявил главе аппарата Белого дома Джону Келли, что Гитлер «сделал много хорошего».

Как поясняет издание, Трамп, по всей видимости, имел в виду экономический бум 1930-х годов, который поспособствовал массовому производству товаров. Последнее, в свою очередь, укрепило Германию, позволив ей устроить смертоносную войну и крупнейший геноцид в истории человечества в попытке создать «тысячелетний период всемирного господства арийцев».

Поездка 2018 года, как напоминает издание, уже была печально известной главой президентского правления Трампа, поскольку именно тогда произошёл случай, когда президент США предположительно назвал американских военных, погибших, как утверждается в статье, во Второй мировой войне, «неудачниками» и отменил поездку на американское кладбище недалеко от Парижа, поскольку посчитал, что его волосы будут плохо смотреться под дождём.

Через своего официального представителя Трамп уже опроверг информацию о своём комментарии по поводу Гитлера. Как отмечает издание, ранее он также отрицал, что назвал павших в Европе американских солдат «неудачниками».

Предполагаемые прогитлеровские заявления бывшего президента, чья администрация сделала фразу «Америка прежде всего» своим центральным политическим лозунгом, исторически примечательны, поскольку они перекликаются с позицией первоначального дружественного Гитлеру движения «Америка прежде всего», которое действовало в 1930-х годах, когда участие Соединённых Штатов в очередной европейской войне считалось пустой тратой ресурсов и жизней.

Слова Трампа о лидере нацистской Германии также имеют историческое значение, поскольку они стали первым известным нам случаем, когда послевоенный американский президент спорил со своим главой аппарата о том, был ли Гитлер хорошим.

«Его (Трампа, не Гитлера) многие считают вероятным кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2024 года», — иронично завершает свою статью издание Slate.

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источник
Slate США Северная Америка
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