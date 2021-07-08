Slate: журналист WSJ рассказал, как Трамп хвалил Гитлера во Франции

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12:08 Роспотребнадзор предостерёг россиян от купания в фонтанах Роспотребнадзор утверждает, что купание в фонтанах чревато развитием инфекций и получением различных травм.

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12:01 В Челябинске против сбившего ребёнка водителя электросамоката возбудили дело В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении водителя электросамоката, сбившего пятилетнего ребёнка, который выскочил из кустов. Как отмечается, пострадавший получил сложный перелом.

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