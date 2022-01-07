ABC News: «не смог признать своё поражение» — в годовщину штурма Капитолия Байден возложил вину за случившееся на Трампа

После штурма Капитолия в прошлом году вера жителей США в американскую демократию резко упала, передаёт ABC News со ссылкой на опрос, проведённый по случаю первой годовщины событий 6 января. Между тем глава Белого дома Джо Байден заявил, что прошлогодние беспорядки на Капитолийском холме были спровоцированы бывшим президентом Дональдом Трампом, который так и не смог признать своё поражение на выборах 2020 года.

Важнейшая годовщина. Это прямые кадры. Посмотрите, насколько непреклонен в своём великолепии Капитолий этим утром. Год назад картина была совершенно иной: сюрреалистичной, обескураживающей, в конечном итоге ужасающей. Такого наша 250-летняя демократия ещё не видела.



Этот снимок невозможно забыть. Эту виселицу поставили под дружные возгласы: «Повесить Майка Пенса!».



Военный флаг конфедератов в залах сената. Этот бунтовщик закинул ноги на стол спикера палаты представителей. А вот трамповские флаги оскверняют балюстраду Капитолия. Это напоминание о том, что данное печальное событие было спровоцировано ложью президента по поводу проигранных им выборов.



Предпринятая год назад Трампом попытка пересмотреть результаты выборов потерпела неудачу. Но угроза остаётся. Вера в нашу демократию упала серьёзнейшим образом. Наш опрос, проведённый этим утром, показал, что только 20 процентов американцев питают высокое доверие к нашей избирательной системе.



За прошедшие 12 месяцев обвинения были выдвинуты в отношении более чем 700 человек. Однако ФБР всё ещё разыскивает 350 человек, причастных к этой вспышке насилия. И до сих пор более 40 процентов американцев верят в то, что Джо Байден не побеждал на выборах 2020 года, несмотря на полное отсутствие доказательств в поддержку этого утверждения.



Наши съёмочные группы этим утром освещают события, находясь на Капитолийском холме и у Белого дома. Давайте начнём с Сесилии Вегас. Доброе утро, Сесилия.



СЕСИЛИЯ ВЕГАС, корреспондент ABC News: Доброе утро, Джордж. Президент Байден только что выступил с заявлением. Должна сказать, это были самые решительные и прямые слова, которые я когда-либо слышала от нынешнего президента. Он не выбирал выражений, говорят о том, что произошло здесь, в этом городе, 6 января и о президенте Трампе. Он ни разу не упомянул президента Трампа напрямую, по имени. Но, вне всякого сомнения, он возложил вину за события 6 января прямо на бывшего президента. Давайте послушаем.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Правда такова: бывший президент Соединённых Штатов Америки создал и распространил паутину лжи по поводу выборов 2020 года. Он поступил так, поскольку ставит власть выше принципов, поскольку он считает свои собственные интересы важнее интересов своей страны, интересов Америки и поскольку его уязвлённое самолюбие имеет для него большее значение, чем наша демократия или наша конституция. Он не может признать, что проиграл.



СЕСИЛИЯ ВЕГАС: И президент Байден заявил, что президент Трамп не просто бывший президент, он бывший побеждённый президент, который собрал эту толпу, а затем вернулся сюда, в Белый дом, и сел в своей личной столовой и следил по телевизору за тем, как всё это развивается. А президент Байден заявил, что ничего не предпринял для того, чтобы всё это остановить. По его словам, он (Трамп. — ИноТВ) ставит власть выше принципов. И, Джордж, это было нападение, и огромное количество демократов в этом городе призывали президента высказаться по поводу того, что случилось здесь в тот день.



Дата выхода в эфир 06 января 2022 года.