WP: Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия, если станет президентом

Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, намекнул на то, что в случае его переизбрания на пост президента США он помилует тех, кто участвовал в штурме Капитолия 6 января прошлого года, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, это стало первым случаем, когда бывший глава Белого дома заявил о перспективе помилования для бунтовщиков.
Бывший президент США Дональд Трамп дал понять, что, если в 2024 году его вновь изберут президентом, то он помилует бунтовщиков, которым были предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия 6 января прошлого года, пишет The Washington Post.
Трамп, который намекал, но пока так и не подтвердил своё очередное выдвижение на пост президента США, неоднократно критиковал судебное преследование людей, которые устроили штурм Капитолия в знак протеста против подтверждения избрания Джо Байдена на пост главы государства.
Однако его слова на недавнем митинге в Техасе стали первым случаем, когда он заявил о перспективе возможного помилования бунтовщиков. Тем самым Трамп, как отмечается в статье, продолжает предпринимать шаги в рамках своих более масштабных усилий по преуменьшению смертоносных событий 6 января.
«Если я буду баллотироваться и выиграю, то мы поступим с теми людьми из 6 января справедливо, — заявил бывший глава Белого дома, выступая на митинге. — Мы поступим с ними справедливо, и если потребуется помилование, то мы даруем им помилование, ведь с ними обращаются так несправедливо».
До того как Трамп покинул свой пост через 14 дней после штурма Капитолия, некоторые из бунтовщиков надеялись на то, что он их успеет помиловать. Но никто из них помилование так и не получил.
Как напоминает The Washington Post, в ходе затянувшегося расследования бунта на Капитолийском холме американские власти арестовали и предъявили обвинения более чем 700 участникам тех событий.
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