CNN: Трамп намекнул, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что собирается вновь участвовать в выборах в 2024 году, передаёт CNN. При этом он также заявил, что собирается подумать о возможности помиловать «несправедливо» преследуемых участников штурма вашингтонского Капитолия в том случае, если он окажется в Белом доме.

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что собирается вновь баллотироваться на свою бывшую должность в 2024 году, а также заявил, что рассмотрит возможность помилования лиц, которым предъявили обвинения в связи с беспорядками рядом с Капитолием 6 января 2021 года в том случае, если он вновь окажется в Белом доме, пишет CNN.

С подобным заявлением Трамп выступил на митинге в Техасе, который по стилю был очень похож на встречу с избирателями. В ходе своей речи он пожаловался на то, что участники беспорядков 6 января столкнулись с уголовным преследованием за их попытки помешать подсчёту голосов коллегии выборщиков, когда экс-лидер проиграл выборы 2020 года. По его мнению, с фигурантами этих дел обращаются «несправедливо».

«Если я буду баллотироваться и если я одержку победу, мы обойдёмся с этими людьми по справедливости. Мы обойдёмся с ними справедливо, — сообщил он. — И если для этого будет нужно помилование, мы их помилуем. Потому что с ними обходятся так несправедливо».

Позиция Трампа во многом отражает мнение ряда республиканцев о том, что участников беспорядков 6 января нужно помиловать, а сами эти события — вычеркнуть из истории. В то же время комитет палаты представителей по расследованию беспорядков 6 января уже направил большое количество повесток ряду лиц и организаций в рамках своей деятельности. Ожидается, что комитет опубликует промежуточный отчёт по этой теме уже этим летом.

«Это позор. Позор!» — заявил Трамп, имея в виду судебные преследования и приговоры к тюремным срокам, которые были вынесены участникам беспорядков. Ранее в связи с нападением на Капитолий Минюст США предъявил обвинения более чем 700 лицам.

Трамп заявил о возможности помилования после речи, в которой повторил ложные утверждения о масштабных фальсификациях, которые якобы привели к тому, что он проиграл Джо Байдену. В то же время республиканцы на госпостах по всей стране пользуются этой ложью Трампа, чтобы принимать новые законы, усложняющие процедуру голосования для ряда лиц, а также продолжают пытаться оспорить результаты выборов 2020 года.

При этом Трамп прямо не заявил о том, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, так как подобный шаг обязал бы его выполнить ряд требований юридического и финансового характера.