Джимми Картер: демократия в США стоит на краю бездны — и она туда рухнет, если ничего не предпринять

Хотя вашингтонское восстание 6 января 2021 года должно было шокировать и отрезвить всех американцев, ряд политиков по-прежнему продолжает продвигать лживые утверждения о тех событиях, которые размывают саму суть демократии в США, пишет для The New York Times экс-президент США Джимми Картер. По его словам, поляризация общества в США привела к тому, что страна оказалась на краю бездны — и она вполне может туда рухнуть, если не предпринять немедленных действий.

Ровно год назад буйная толпа, идя на поводу у беспринципных политиков, ворвалась в Капитолий и чуть было не остановила процесс демократической передачи власти. Четверо бывших президентов США осудили их действия и подтвердили законность выборов 2020 года. В результате ненадолго появилась надежда на то, что восстание шокирует всю страну и сподвигнет её дать бой отравляющей поляризации общества, которая угрожает американской демократии, пишет в своей статье для The New York Times 39-й президент США Джимми Картер.

Однако год спустя те самые люди, которые продвигали ложь об украденных выборах, захватили власть над одной политической партией и сеют недоверие к избирательным системам США. Эти силы постоянно распространяют дезинформацию, которая настраивает американцев друг против друга. По данным Центра исследований американской жизни, 36% американцев — или почти 100 млн взрослых — согласны с утверждением, что «традиционный американский образ жизни исчезает настолько стремительно, что нам, возможно, придётся прибегнуть к силе, чтобы его спасти». В то же время The Washington Post недавно сообщила, что примерно 40% республиканцев считают насильственные действия против правительства порой оправданными.

Политики в таких штатах, как Джорджия, Техас и Флорида, воспользовались этим общественным недоверием, чтобы протолкнуть законы, дающие партийным законодательным органам право вмешиваться в избирательный процесс. «Теперь же я опасаюсь, что все те вещи, за которые мы так упорно боролись во всём мире — за право на свободные, справедливые выборы, которым не будут мешать политики-деспоты, которых не интересует ничего, кроме как их собственная власть, — становятся всё менее устойчивыми у нас в стране», — отмечает Картер.

После того как Картер покинул Белый дом и основал Центр Картера, эта организация занималась продвижением свободных и справедливых выборов по всему миру. Сам же Картер наблюдал за десятками выборов в Африке, Латинской Америке и Азии, начиная с Панамы в 1989 году, где экс-президент задал местной администрации простой вопрос: «Вы честные чиновники или воры?» Хотя во многих местах выборы приносили надежду, в некоторых странах демократические системы падали под натиском хунт или властолюбивых диктаторов. Два недавних примера в этом отношении — это Судан и Мьянма.

«Чтобы американская демократия выжила, мы должны потребовать от наших лидеров и политических кандидатов, чтобы они следовали идеалам свободы и высоким стандартам поведения», — подчёркивает Картер.

Во-первых, хотя граждане могут расходиться в политических мнениях, все они должны быть согласны с основополагающими конституционными принципами и нормами справедливости и законности. У американцев должна быть возможность без каких-либо проблем высказывать своё мнение на прозрачных, безопасных и защищённых от внешнего влияния избирательных процессах. Заявления о нарушениях на выборах должны беспристрастно рассматриваться в судах, а фигуранты всех этих дел в конечном счёте должны соглашаться с вердиктами. На выборах также не должно быть запугивания и насилия.

Во-вторых, американцам следует настаивать на реформах, которые обеспечат безопасность и доступность выборов, а также гарантируют доверие общественности к их результатам. Заявления же о незаконном голосовании, которые не имеют под собой никаких оснований, а также бессмысленные и многочисленные проверки лишь отвлекают от реального демократического процесса.

В-третьих, необходимо противостоять поляризации общества. Американцам следует сосредоточиться на нескольких основных истинах: все мы люди, все мы американцы, и все мы стремимся к тому, чтобы наша страна процветала.

В-четвертых, в американской политике нет места насилию, и США нужно срочно принять или внести поправки в законы, направленные на то, чтобы помешать убийствам, запугиванию или присутствию на различных мероприятиях вооружённых группировок. Необходимо принять меры по защите чиновников, которые занимаются выборами, от всех возможных угроз. При этом правоохранительные органы должны иметь полномочия для решения всех этих проблем.

И, наконец, давно пора решить проблему дезинформации, особенно в социальных сетях. США надо реформировать эти платформы, а американцам — выработать у себя привычку искать точную информацию. Корпоративные круги и религиозные общины должны всеми силами поддерживать демократические нормы, участие в выборах и усилия по противодействию дезинформации.

«Наша великая страна сейчас стоит прямо на краю жамкающей бездны. Если не предпринять немедленных действий, то мы оказываемся во власти вполне реального риска гражданского конфликта, который чреват крахом нашей драгоценной демократии. Американцы должны отбросить разногласия и сотрудничать друг с другом, пока не стало слишком поздно», — подытоживает Джимми Картер.