France 24: американская демократия до сих пор «под угрозой», считает большинство граждан США

Случившийся почти год назад штурм Капитолия участниками митинга в поддержку Дональда Трампа продолжает будоражить умы американцев: согласно свежим соцопросам, две трети граждан страны считают, что демократический строй Америки «под угрозой», передаёт France 24. Между тем, по данным канала, те же соцпросы свидетельствуют и о том, что многие американцы считают правомерным применение силы против представителей власти в определённых ситуациях.

Хотя с момента штурма вашингтонского Капитолия сторонниками Дональда Трампа прошёл почти год, американцы по-прежнему сильно беспокоятся за «состояние здоровья» своей демократической системы — а треть граждан страны заявляют, что насильственные действия против властей могут быть правомерными, сообщает France 24 со ссылкой на два исследования общественного мнения, результаты которых были опубликованы в минувшее воскресенье.

Как пишет сайт France 24, один из опросов, проведённый телеканалом CBS News, показал, что две трети американцев считают прошлогодний штурм Капитолия «предвестником роста насилия по политическим мотивам» и убеждены, что американская демократия находится «под угрозой». Второе исследование, проведённое изданием The Washington Post совместно с Мэрилендским университетом, выявило, что показатель «гордости» граждан США за демократию резко упал: если в 2002 году он достигал 90%, то сейчас сократился до 54%, говорится в материале французского телеканала.

Опросы выявили и другие тревожные тенденции, отмечается в материале France 24. В частности, 28% участников исследования CBS News согласились с утверждением о том, что для того, чтобы сохранить исход выборов, допустимо применять силу. А в опросе The Washington Post 34% респондентов заявили, что насильственные действия в отношении представителей власти в некоторых ситуациях могут быть правомерными; такой большой доля сторонников этой точки зрения не оказывалась уже несколько десятков лет, сообщает французский телеканал.

«Результаты свежих соцопросов подчёркивают почти несовместимые на первый взгляд точки зрения, создающие раскол в американском обществе, — раскол, который президент Джо Байден, вступивший в должность через 14 дней после штурма Капитолия, обещал преодолеть», — говорится в материале France 24. По информации канала, в четверг Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис выступит с речью по случаю годовщины инцидента.

Между тем, согласно соцопросам, две трети сторонников Дональда Трампа до сих пор верят в его ничем не подтверждённые заявления о том, что результаты выборов были сфальсифицированы и что их настоящим победителем является не Байден, а он сам, передаёт France 24.