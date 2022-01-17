Daily Mail: шансы Трампа на президентство 2024 года снова высоки

Вероятность того, что Дональд Трамп будет баллотироваться на выборы 2024 года и снова выиграет их, высока, пишет Daily Mail. Опросы показывают, что многие республиканцы, голосовавшие против Трампа в 2020 году, разочаровались в Байдене и снова готовы отдать свой голос Трампу. Кроме того, экс-президент уже собрал значительную сумму пожертвований и имеет колоссальное преимущество в популярности над остальными республиканскими кандидатами.

Проигрыш в штате Аризона во время выборов 2020 года стал фатальным для шансов Дональда Трампа переизбраться на пост президента, пишет Daily Mail. Отмечается, что особенно болезненным был проигрыш в аризонском городе Парадайз Вэлли, который всегда считался оплотом республиканцев.

Однако теперь ситуация изменилась, отмечает издание: согласно опросам, многие жители Парадайз Вэлли уже сожалеют о том, что голосовали за Байдена в 2020 году. Теперь они говорят, что отдали бы свой голос за Трампа, если он решит ещё раз баллотироваться в президенты.

Как пишет Daily Mail, многие граждане участвовали в опросе анонимно, поскольку опасались негативной реакции со стороны других. 64-летний вышедший на пенсию доктор из Парадайз Вэлли заявил, что если на следующих выборах снова будет противостояние Байдена и Трампа, то он проголосует за последнего, при условии что текущая ситуация в стране не исправится.

Тем временем, всё больше признаков указывает на то, что Трамп собирается участвовать в выборах 2024 года, пишет издание. По словам политолога Лэрри Сабато, почти все возможные кандидаты от республиканцев снимутся в случае участия Трампа, поскольку они будут понимать, что у них нет шансов.

Как отмечает Daily Mail, самым явным признаком намерений Трампа стал организованный им на днях в Аризоне митинг «Спасём Америку». На митинге присутствовали тысячи сторонников Трампа с флагами «Трамп 2024». Недавний опрос института YouGov показал, что Трампа поддерживают 82% республиканцев, а 51% видит в нём кандидата в президенты. На этом фоне рейтинги Байдена, уже объявившего о своей кандидатуре на 2024 год, сильно падают: на этой неделе они составили всего 33%. Эксперты отмечают, что Трамп «чует кровь» и готовится выдвинуть себя на выборы 2024 года. Кроме того, отмечается, что Трамп уже собрал $115 млн пожертвований от своих сторонников.

По мнению племянницы и известного критика Трампа Мэри Трамп, её дядя снова будет выдвигаться в президенты, что может привести к серьёзным последствиям в обществе. «Он получил значительную нарциссическую травму в 2020 году. Если ему удастся удержаться, то почему бы ему не баллотироваться?» — приводит издание слова Мэри Трамп.