Politico: вероятное возвращение Трампа и деловые интересы мешают ЕС поддержать жёсткие меры против России

На первый взгляд может показаться, что ЕС полностью согласен с Америкой, которая угрожает ужесточить санкции, если войска Владимира Путина «вторгнутся» на Украину. Но в действительности многие европейские страны не горят желанием ставить под угрозу свои экономические отношения с Москвой. Более того, некоторые сомневаются, что антироссийский курс Белого дома сохранится, если туда вернётся Дональд Трамп, пишет Politico.

«Президент Джо Байден предупредил российского диктатора Владимира Путина, что его страна столкнётся с жёстким наказанием, если она вновь нападёт на Украину. Однако возникает ключевой вопрос: действительно ли европейские страны согласятся с серьёзными санкциями в отношении Москвы?» — пишет Politico.

На первый взгляд может показаться, что Европа готова поддержать США. Лидеры ЕС пригрозили Москве «огромными экономическими последствиями» за любые военные действия против Украины, вторя своим американским партнёрам, отмечает издание.

Единый ответ блока может нанести серьёзный ущерб российской экономике и, возможно, даже политическому положению Путина. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что члены ЕС расходятся во мнениях о том, как далеко стоит зайти в вопросе санкций, и это может внести сумятицу в стремление Байдена продемонстрировать общую решимость западных стран, подчёркивает Politico.

По словам издания, большая часть Восточной Европы, особенно Польша и страны Балтии, «находятся в повышенной готовности». Однако для большей части остального континента, где борьба с пандемией и её экономическими последствиями остаётся приоритетом, вопрос о потенциальном конфликте и ужесточении санкций отходит на второй план.

Европейских чиновников больше волнует, почему их не пригласили на переговоры между представителями Москвы и Вашингтона, которые состоятся 10 января в Женеве, чем события вдоль российско-украинской границы. Некоторые страны не хотят подрывать свои деловые связи с Россией. В их число входит Германия, которая зависит от российского голубого топлива и поддерживает строительство «спорного» газопровода «Северный поток — 2», обращает внимание Politico.

Пока в Белом доме предпочитают смотреть на ситуацию с оптимизмом. «Европейцы разобщены, но до сих пор их позиция нас приятно удивляла, — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена. — Время покажет, но никто не должен сомневаться, что будут приняты серьёзные санкции, если вторжение состоится».

Тем не менее, по мнению бывших американских чиновников, позиция европейских стран будет зависеть от поведения Путина. Если он прикажет своим войскам «вторгнуться» на Украину, то большинству членов ЕС будет трудно вести себя с ним мягко. Но если российский президент предпримет другие «дестабилизирующие шаги», включая кибератаки или отправку наёмников, то это может затруднить переговоры Европы и США об ответных действиях.

Существует ещё один осложняющий ситуацию фактор: европейцы не уверены, как долго сохранится жёсткий курс Вашингтона в отношении Москвы, особенно в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Хотя его администрация ввела множество санкций против Москвы, сам 45-й президент регулярно добивался улучшения отношений с Путиным, напоминает издание.

Более того, многие европейские чиновники сомневается, что США при Трампе придут на помощь Европе, если «Россия нападёт на члена НАТО, например, на одно из прибалтийских государств». «Если Трамп победит на следующих выборах, мы будем предоставлены сами себе, — сказал Politico один европейский чиновник. — И что потом?»

Вдобавок некоторые лидеры ЕС время от времени стараются не спешить с выводами относительно действий Путина. После «российской агрессии» в 2014 году европейские державы во главе с Германией в течение нескольких месяцев отказывались подчиняться американскому давлению. Они согласились ввести санкции только после того, как в Донбассе был сбит пассажирский самолёт MH17, напоминает Politico.

Бывшие американские чиновники утверждают, что всё ещё существует достаточно способов наказать Россию с помощью санкций, в том числе в отношении банковского и энергетического секторов. Хитрость в том, чтобы «откалибровать» ограничения таким образом, чтобы они не «отразились слишком резко на европейской экономике или, в более долгосрочной перспективе, на экономике США».

В настоящий момент европейские лидеры, похоже, стремятся к разрядке отношений с Москвой, даже если им придётся «умилостивить Путина уступками». Например, незадолго до Рождества канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что было бы «неверным связывать поведение России в конфликте с Украиной с запуском» газопровода «Северный поток — 2». Его слова были восприняты как сигнал того, что Вена «не поддержит никаких карательных мер в отношении России, кроме косметических».

Внутренняя политика является важным фактором в подходе европейских лидеров к этому вопросу. В последнее время канцлер Германии Олаф Шольц перехватил у зелёных, которые выступают за более жёсткую линию в отношении Москвы и хотят остановить «Северный поток – 2», инициативу по решению кризиса.

Немецкие социал-демократы, которых представляет Шольц, предпочитает более мягкий подход. Убеждённость в том, что взаимодействие и диалог — единственный способ ведения дел с Россией, является «центральным элементом идентичности» СДПГ, поясняет издание.

Кроме того, многие в партии — и население Германии в целом — считают, что НАТО частично несёт ответственность за разразившийся кризис, так как стремится расширить свои границы на территории, которую Москва воспринимает как сферу своего влияния. Опросы также показывают, что многие немцы обвиняют Украину в том, что она обостряет ситуацию своей агрессивной позицией по отношению к России.

«Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы уменьшить угрозу войны, разорвав спираль угроз и контругроз», — заявил недавно глава СДПГ в парламенте Рольф Мютцених, предположив, что виноваты обе стороны противостояния. Иными словами, он дал понять, что Германия вряд ли пересмотрит отказ поставлять оружие Украине или предпримет какие-либо другие шаги, которые Москва может воспринять как провокацию, заключает Politico.