Insider: Грэм заявил, что радикальная повестка демократов довела США до «самых опасных времён с конца 30-х»

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что повестка демократов довела США до «самых опасных времён с конца 30-х», пишет Insider. По его словам, американцы в этом году пойдут на промежуточные выборы, не обращая особого внимания на прошлогодний штурм Капитолия, и выразят своё несогласие с, как он выразился, «провальной радикальной повесткой демократов», которая поставила под угрозу состояние страны.



«Эти люди, управляющие нашей страной, — члены палаты представителей, сената, и Байден — не понимают, что они делают», — сказал он в интервью одной из радиостанций.



При этом Грэм, как отмечает издание, указал на инфляцию, резкий рост числа нелегальных пересечений американо-мексиканской границы и на прошлогодний вывод войск США из Афганистана.



«Это самые опасные времена с конца 30-х годов», — добавил сенатор.



Как напоминает Insider, в конце 1930-х годов США продолжали испытывать глубокие финансовые потрясения, наступившие в результате Великой депрессии, при этом страна уже готовилась к раннему этапу Второй мировой войны.



Джо Байден в прошлый четверг выступил с решительным обращением, посвящённым 6 января, в котором он не стал напрямую называть имя своего предшественника Дональда Трампа, упомянув его, однако, как «побеждённого бывшего президента».



Американский лидер также заявил, что для Трампа «уязвлённое самолюбие важнее, чем» демократия и конституция США.



Грэм, который остаётся союзником Трампа и при этом называет Байдена своим «бывшим личным другом», осудил эту речь главы Белого дома, назвав её «ужасной».



Как отмечает Insider, сенатор отверг действия бунтовщиков, штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года, охарактеризовав эту дату как «мрачный день». Между тем он отказался возлагать вину за эти события на тогдашнего главу государства Дональда Трампа.