Insider: Грэм заявил, что радикальная повестка демократов довела США до «самых опасных времён с конца 30-х»

«Провальная радикальная повестка демократов» довела США до самых опасных времён с конца 1930-х, — об этом, как сообщает Insider, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, на предстоящие в этом году выборы американцы придут, чтобы, прежде всего, выразить своё несогласие с действиями демократов.
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что повестка демократов довела США до «самых опасных времён с конца 30-х», пишет Insider. По его словам, американцы в этом году пойдут на промежуточные выборы, не обращая особого внимания на прошлогодний штурм Капитолия, и выразят своё несогласие с, как он выразился, «провальной радикальной повесткой демократов», которая поставила под угрозу состояние страны.
«Эти люди, управляющие нашей страной, — члены палаты представителей, сената, и Байден — не понимают, что они делают», — сказал он в интервью одной из радиостанций.
При этом Грэм, как отмечает издание, указал на инфляцию, резкий рост числа нелегальных пересечений американо-мексиканской границы и на прошлогодний вывод войск США из Афганистана.
«Это самые опасные времена с конца 30-х годов», — добавил сенатор.
Как напоминает Insider, в конце 1930-х годов США продолжали испытывать глубокие финансовые потрясения, наступившие в результате Великой депрессии, при этом страна уже готовилась к раннему этапу Второй мировой войны.
Джо Байден в прошлый четверг выступил с решительным обращением, посвящённым 6 января, в котором он не стал напрямую называть имя своего предшественника Дональда Трампа, упомянув его, однако, как «побеждённого бывшего президента».
Американский лидер также заявил, что для Трампа «уязвлённое самолюбие важнее, чем» демократия и конституция США.
Грэм, который остаётся союзником Трампа и при этом называет Байдена своим «бывшим личным другом», осудил эту речь главы Белого дома, назвав её «ужасной».
Как отмечает Insider, сенатор отверг действия бунтовщиков, штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года, охарактеризовав эту дату как «мрачный день». Между тем он отказался возлагать вину за эти события на тогдашнего главу государства Дональда Трампа.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавская сторона попросила у «Газпрома» новую отсрочку для погашения обязательств за поставки газа в январе 2022 года.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавская сторона намерена рассчитаться с российской компанией «Газпром» за потреблённый в декабре газ до конца этой недели.
В России омикрон-штамм коронавируса со временем вытеснит вариант «дельта», заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил в беседе с RT о том, что продуктовые карточки могут быть введены в России с целью стимулирования потребления отечественных продуктов, а также в качестве дополнительной меры поддержки малообеспеченных семей.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опубликовало расписание авиарейсов, которое свидетельствует о том, что обслуживание международных рейсов в аэропорту Алма-Аты не будет осуществляться как минимум до 15 января.