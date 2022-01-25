Экс-сотрудник Белого дома: Россия проигнорирует военных, отправляемых Байденом в Европу

Размещение 8,5 тыс. американских солдат в Восточной Европе не изменит намерений Москвы. Такое мнение в эфире Fox News высказал бывший руководитель аппарата сотрудников Совета нацбезопасности при Дональде Трампе Фред Флейтц. По его словам, администрация Байдена планирует развёртывание войска только для того, чтобы изобразить бурную деятельность.

С нами на связи бывший руководитель аппарата сотрудников Совета нацбезопасности при администрации Трампа Фред Флейтц. Фред, спасибо за участие. Мы наблюдаем за двумя важными событиями. 8500 американских военных были приведены в повышенную боеготовность, чтобы присоединиться к силам реагирования НАТО в случае их развёртывания. Кроме того, ударная группа авианосца «Гарри Трумэн» будет находиться под командованием альянса с сегодняшнего дня до 4 февраля. Ваши мысли о том, что происходит?

ФРЕД ФЛЕЙТЦ: Джон, я смотрел пресс-конференцию, и, казалось, что СМИ были серьёзно сбиты с толку. У нас есть 8500 военнослужащих, которые направляются в Восточную Европу, но не на Украину. Они не собираются останавливать Россию от нападения. Я думаю, Россия их проигнорирует.

Мне кажется, что администрации Байдена хочется сделать вид, что они что-то делают. Признаюсь, Джон, я не хочу, чтобы американские войска находились на Украине. Но я не знаю, какова цель их развёртывания. И я думаю, что СМИ об этом тоже не знают.

Не могли бы вы поделиться своим мнением о зависимости и готовности Германии участвовать в этой инициативе. Насколько соотносятся объёмы газа и нефти, которые они получают из России, с позицией, требующей от них присоединиться к борьбе?

ФРЕД ФЛЕЙТЦ: Знаете, это серьёзный вопрос. Германия решила избавиться от АЭС, теперь у них остались электростанции, работающие на угле. Они зависят от российского природного газа, и лёгкого способа его заменить не существует. Мы не можем заменить его кораблями с СПГ, сжиженным природным газом. Германия нуждается в российском газе, и именно поэтому она так настойчиво отказывается занять нашу позицию по Украине.

Дата выхода в эфир 24 января 2022 года.