Экс-сотрудник Белого дома: Россия проигнорирует военных, отправляемых Байденом в Европу
С нами на связи бывший руководитель аппарата сотрудников Совета нацбезопасности при администрации Трампа Фред Флейтц. Фред, спасибо за участие. Мы наблюдаем за двумя важными событиями. 8500 американских военных были приведены в повышенную боеготовность, чтобы присоединиться к силам реагирования НАТО в случае их развёртывания. Кроме того, ударная группа авианосца «Гарри Трумэн» будет находиться под командованием альянса с сегодняшнего дня до 4 февраля. Ваши мысли о том, что происходит?
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