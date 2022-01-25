УП: Киев пожурил страны, которые запланировали эвакуацию с Украины

МИД Украины считает, что США, Великобритания, Австралия и Германия преждевременно решили эвакуировать часть дипломатических сотрудников и членов их семей из страны. Как пишет «Украинская правда», во внешнеполитическом ведомстве также поблагодарили тех международных партнёров, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к данным мерам.

В МИД Украины рассказали о четырёх государствах, которые по состоянию на 24 января решили эвакуировать часть дипломатических сотрудников и членов их семей из страны, и призвали избегать необдуманных шагов, которые могут усилить напряжение. Об этом говорится в заявлении министерства, которым располагает «Украинская правда».

В МИД отметили, что на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций, и по состоянию на понедельник только четыре государства сообщили украинскому министерству о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.

«Остальные государства, Европейский союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала ввиду отсутствия достаточных причин для такого шага», — заявили в ведомстве.

Важно, отметили в МИД, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах Украины, граничащих с территорией России.

«Выражаем благодарность нашим международным партнёрам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это — настоящее проявление солидарности с Украиной.

В настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства», — говорится в заявлении.