УП: Киев пожурил страны, которые запланировали эвакуацию с Украины
В МИД Украины рассказали о четырёх государствах, которые по состоянию на 24 января решили эвакуировать часть дипломатических сотрудников и членов их семей из страны, и призвали избегать необдуманных шагов, которые могут усилить напряжение. Об этом говорится в заявлении министерства, которым располагает «Украинская правда».
В МИД отметили, что на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций, и по состоянию на понедельник только четыре государства сообщили украинскому министерству о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.
«Выражаем благодарность нашим международным партнёрам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это — настоящее проявление солидарности с Украиной.
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