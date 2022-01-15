Forbes: работаем сверхурочно — в Госдепе признали, что до сих пор не установили причины гаванского синдрома

США до сих пор не знают, чем вызван гаванский синдром и кто несёт за него ответственность, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщает Forbes, Блинкен отметил, что Вашингтон прилагает все силы, чтобы разобраться с проблемой, после того как стало известно о выявлении синдрома у американских дипломатов в Париже и Женеве.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что разведывательным службам США ещё предстоит определить причину загадочных симптомов, поразивших офицеров ЦРУ, американских дипломатов и других госслужащих по всему миру и получивших название «гаванский синдром», сообщает Forbes.

Блинкен прокомментировал вопрос в четверг, после того как стало известно, что новые случаи синдрома были выявлены в Женеве и Париже, в результате чего по крайней мере одному из пострадавших пришлось вернуться в США. Госсекретарь подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что дипломаты и их семьи «непосредственно и сильно пострадали» именно от загадочного гаванского синдрома, который вызывает головные боли, головокружение и проблемы со слухом и зрением.

Однако, по словам Блинкена, до сих пор неясно, что вызывает этот синдром и кто несёт ответственность за его возникновение. Как отмечает издание, ряд американских официальных лиц полагают, что за предполагаемыми атаками стоит российская разведка. Впрочем, в Москве отвергают обвинения в свой адрес, предполагая, что симптомы вызваны воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии.

Forbes отмечает, что новые случаи возникновения синдрома среди сотрудников посольств США в Париже и Женеве были также выявлены летом прошлого года, а в октябре были зарегистрированы случаи появления схожих неврологических симптомов в посольствах в Берлине и Боготе. Первые случаи гаванского синдрома были зарегистрированы среди сотрудников посольства США В Гаване в 2016 году. С тех пор было выявлено около 200 пострадавших в более чем десяти странах.

В октябре ЦРУ объявило о расширении целевой группы по расследованию гаванского синдрома, а президент Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий увеличение государственной поддержки чиновников, пострадавших от синдрома. У некоторых из пострадавших была диагностирована травма мозга, и симптомы преследуют их спустя годы.

«Всё правительство работает сверхурочно, чтобы докопаться до сути случившегося и выяснить, кто несёт за это ответственность. А тем временем мы убедимся, что заботимся обо всех пострадавших и защищаем всех наших людей по мере наших возможностей», — заявил Блинкен.