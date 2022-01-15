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Forbes: работаем сверхурочно — в Госдепе признали, что до сих пор не установили причины гаванского синдрома

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США до сих пор не знают, чем вызван гаванский синдром и кто несёт за него ответственность, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщает Forbes, Блинкен отметил, что Вашингтон прилагает все силы, чтобы разобраться с проблемой, после того как стало известно о выявлении синдрома у американских дипломатов в Париже и Женеве.
Forbes: работаем сверхурочно — в Госдепе признали, что до сих пор не установили причины гаванского синдрома
АР

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что разведывательным службам США ещё предстоит определить причину загадочных симптомов, поразивших офицеров ЦРУ, американских дипломатов и других госслужащих по всему миру и получивших название «гаванский синдром», сообщает Forbes. 

Блинкен прокомментировал вопрос в четверг, после того как стало известно, что новые случаи синдрома были выявлены в Женеве и Париже, в результате чего по крайней мере одному из пострадавших пришлось вернуться в США. Госсекретарь подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что дипломаты и их семьи «непосредственно и сильно пострадали» именно от загадочного гаванского синдрома, который вызывает головные боли, головокружение и проблемы со слухом и зрением.
 
Однако, по словам Блинкена, до сих пор неясно, что вызывает этот синдром и кто несёт ответственность за его возникновение. Как отмечает издание, ряд американских официальных лиц полагают, что за предполагаемыми атаками стоит российская разведка. Впрочем, в Москве отвергают обвинения в свой адрес, предполагая, что симптомы вызваны воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии.
 
Forbes отмечает, что новые случаи возникновения синдрома среди сотрудников посольств США в Париже и Женеве были также выявлены летом прошлого года, а в октябре были зарегистрированы случаи появления схожих неврологических симптомов в посольствах в Берлине и Боготе. Первые случаи гаванского синдрома были зарегистрированы среди сотрудников посольства США В Гаване в 2016 году. С тех пор было выявлено около 200 пострадавших в более чем десяти странах.
 
В октябре ЦРУ объявило о расширении целевой группы по расследованию гаванского синдрома, а президент Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий увеличение государственной поддержки чиновников, пострадавших от синдрома. У некоторых из пострадавших была диагностирована травма мозга, и симптомы преследуют их спустя годы.
 
«Всё правительство работает сверхурочно, чтобы докопаться до сути случившегося и выяснить, кто несёт за это ответственность. А тем временем мы убедимся, что заботимся обо всех пострадавших и защищаем всех наших людей по мере наших возможностей», — заявил Блинкен.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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