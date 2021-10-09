NYT: пострадавшие от «гаванского синдрома» получат в США компенсации

«Гаванский синдром» — это неврологические нарушения необъяснимой причины, на которые жалуются сотрудники американских представительств за рубежом. Власти США предполагают, что они могут быть связаны с атакой враждебных государств с помощью новейших технологий. Чтобы поддержать пострадавших госслужащих, Джо Байден подписал соответствующий закон пишет The New York Times.

Президент США Джо Байден подписал законопроект, по которому офицеры ЦРУ, дипломаты и другие госслужащие, пострадавшие от невыясненных неврологических травм, смогут получить компенсацию за это, пишет The New York Times.

Речь идёт о так называемом «гаванском синдроме» — это не поддающиеся объяснению травмы мозга, которые впервые были обнаружены пять лет назад у сотрудников посольства США на Кубе. Теперь у госсекретаря США и главы ЦРУ будет возможность финансово поддерживать своих сотрудников, которые столкнулись с подобной проблемой.

При этом никакой торжественной церемонии и публичных выступлений Байдена при подписании нового закона не было. Как отмечает автор статьи, такое уклонение от выступления на публике, где Байдену могли бы задать неудобные вопросы, о многом говорит.

Некоторые считают, что «гаванский синдром» — это результат атаки враждебных сил, но при этом разведка ещё не пришла ни к каким конкретным и однозначным выводам, хотя этим вопросом и занимаются сразу несколько подразделений. Больше всего распространено мнение, что это результат энергии, возможно микроволновой, направленной прямо на здания посольств и резиденций. Подозревают Россию, но автор статьи отмечает, что это лишь теория, да и Россия не единственная, кто обладает необходимыми для этого технологиями. Так что ЦРУ и Совет по национальной безопасности создали специальную группу, обладающую доступом к секретной информации, чтобы найти причину.

Байден тоже отметил, что правительство задействовало все ресурсы, чтобы докопаться до причины и найти виновных, а также чтобы предоставить пострадавшим наилучшую медицинскую помощь. Однако автор статьи заметил, что Байден в своём заявлении воздерживался от слова «атака» и говорил об «инцидентах».

Журналист напоминает, что в последнее время таких эпизодов становится всё больше. Так, недавно от похожих симптомов пострадал офицер ЦРУ, который приехал в Индию вместе со своим шефом. Несколько десятков подобных случаев было зафиксировано в Вене, где у США три представительства.

Однако, по букве нового закона, решать, кто достоин компенсации, будут лидеры ЦРУ и Госдепартамента, так что эксперты опасаются, что это может вызвать споры между двумя ведомствами. По словам аналитиков, очень важно, чтобы они выработали единые общие стандарты для таких решений, чтобы к сотрудникам двух ведомств закон был одинаково справедлив, пишет The New York Times.