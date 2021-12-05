NYT: расследование ЦРУ не дало ответ на загадку «гаванского синдрома»

В ходе длившегося в течение нескольких месяцев расследования ЦРУ так и не установило причину «гаванского синдрома», от которого пострадали многие американские чиновники, работающие за рубежом, сообщает The New York Times. Сотрудники американской разведки не обнаружили ни доказательств причастности иностранных шпионских служб, ни микроволн. Тем не менее множество чиновников всё ещё убеждены в причастности России.

В течение нескольких месяцев ЦРУ и учёные правительства США пытались найти объяснение проблем со здоровьем, о которых сообщали сотрудники разведки и дипломаты, однако причины так называемого гаванского синдрома остаются столь же загадочными, как и год назад, пишет The New York Times.

Сотрудники американской разведки не нашли весомых доказательств причастности иностранных шпионских служб и не обнаружили микроволны или другие энергетические импульсы, воздействие которых называется самой вероятной причиной недуга. Тем не менее некоторые американские чиновники утверждают, что по-прежнему убеждены в причастности России. А директор ЦРУ Уильям Бёрнс во время визита в Москву в ноябре предупредил, что Россия может столкнуться с последствиями, если спецслужбы сочтут её ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов.

Ряд экспертов выдвигают предположение о том, что симптомы — хроническая головная боль, головокружение, тошнота, внутричерепное давление и жар — являются своего рода психосоматической реакцией на стресс, так называемым «функциональным расстройством».

Тем не менее это предположение отвергают жертвы и чиновники. Представители Белого дома неоднократно заявляли, что симптомы «гаванского синдрома» реальны. Там настаивают на том, что работают над расширением доступа к медицинской помощи и компенсациям жертвам, которые не могут продолжать работать. «Пообщавшись с десятками и десятками коллег, ставших жертвами, я знаю, что реальным людям наносится реальный вред», — заявил Бёрнс в ноябре на слушаниях в конгрессе.

По данным неназванных источников The New York Times, всего поступило около 750 сообщений о возможных случаях «гаванского синдрома», однако три четверти из них уже были признаны несвязанными с загадочной болезнью, поражавшей американских дипломатов и агентов. В частности, в некоторых случаях отсутствовали такие важные симптомы, как жар, давление или звуковые ощущения, а другим нашли отдельные — экологическое, медицинское или психосоматическое — объяснения.

В настоящий момент расследование ведётся в отношении примерно 200 сообщений, которые, как считают в администрации президента США Джо Байдена, не связаны с функциональными расстройствами или психосоматическими реакциями. Медики до сих пор не только не смогли выдвинуть конкретный диагноз, но и так и не выяснили, как определить, кто действительно стал жертвой «гаванского синдрома», а чьи симптомы с ним не связаны.

Как напоминает The New York Times, по словам ряда чиновников, эпизоды «гаванского синдрома» происходят на протяжении нескольких десятилетий. В частности, некоторые утверждают, что тошноту и головные боли вызывали прослушивающие устройства, которые российское правительство использовало в 1990-х годах. Последняя серия инцидентов началась в конце 2016 года на Кубе. 40 сотрудников ЦРУ и американских дипломатов заявили, что слышали странные звуки, а затем пожаловались на головные боли и тошноту. С тех пор на схожие симптомы указали несколько десятков американских дипломатов и агентов в Китае, Австрии и Германии.

В ходе расследования инцидентов рассматриваются такие возможные объяснения, как направленная энергия или звуковое оружие. Наиболее вероятной версией остаётся воздействие микроволнового оружия в форме импульсной направленной энергии. К такому выводу в 2020 году пришла Национальная академия наук США. А недавние исследования показали, что направленная энергия или микроволны могут вызывать травмы головного мозга и симптомы, подобные «гаванскому синдрому». Однако ЦРУ так и не смогло собрать убедительные доказательства того, что кто-то из людей, пострадавших от симптомов «гаванского синдрома», подвергся воздействию некоего энергетического импульса.

Отсутствие доказательств вызывает недоумение у американских чиновников, которые утверждают, что это может означать, что некая враждебная держава использует неизвестные и необнаружимые для Соединённых Штатов технологии, или же что теория об использовании направленной энергии ошибочна.

Тем не менее Марк Ленци, сотрудник Госдепартамента, пострадавший от синдрома в китайском Гуанчжоу, не верит в то, что у правительства нет доказательств использования микроволн. По словам Ленци, в распоряжении Белого дома есть данные, свидетельствующие об опасных уровнях микроволновой энергии в Китае.

Источник издания в Белом доме, пожелавший остаться анонимным, отметил, что различные ведомства, в том числе ФБР, СНБ и ЦРУ, «полны решимости докопаться до сути происходящего». Тем не менее он предупредил, что эта работа может занять некоторое время, так как правительство должно найти «правильный», а не «лёгкий ответ».