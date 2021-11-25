WP: директор ЦРУ предупредил Москву о последствиях, если выяснится, что за «гаванским синдромом» стоит она
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в конфиденциальном порядке предупредил российские разведывательные службы, что их ждут «последствия», если окажется, что именно они стоят за целой чередой инцидентов, известных как «гаванский синдром», от которого пострадали американские дипломаты и разведчики по всему миру, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Во время визита в Москву, который состоялся в этом месяце, Бёрнс поднял эту тему в беседе с руководством ФСБ и СВР. В частности, Бёрнс отметил, что воздействие, в результате которого американские чиновники и члены их семей получают серьёзные повреждения головного мозга и другие тяжёлые травмы, выходит за рамки допустимого поведения «профессиональной разведывательной службы».
Тем не менее Бёрнс не стал напрямую обвинять Россию в том, что именно она стоит за «аномальными инцидентами со здоровьем». Кроме того, тот факт, что директор ЦРУ сформулировал это предупреждение со словом «если», говорит о том, что несмотря на то, что с момента появления сообщений о «гаванском синдроме» прошло уже четыре года, правительство США по-прежнему не может определить его источник. Вместе с тем, учитывая, что Бёрнс всё же решил выступить с подобным предупреждением, ЦРУ явно подозревает, что в этих загадочных атаках виноват Кремль.
Москва отрицает свою причастность к инцидентам, связанным с «гаванским синдромом» — феноменом, который впервые был зафиксирован американскими дипломатами и сотрудниками разведслужб в кубинской столице в 2016 году. «Гаванский синдром» обычно идёт рука об руку с рядом необычных симптомов — головные боли, проблемы со зрением, головокружение и травмы мозга.
Между тем, по словам американских чиновников, в ходе своей поездки в Москву Бёрнс стремился прежде всего уведомить Кремль о том, что Вашингтон внимательно следит за наращиванием его военной группировки на украинской границе, и предупредить, что США не потерпят нападения на Киев.
Неспособность США установить причину «гаванского синдрома» нервирует членов конгресса и приводит в ярость американских дипломатов и чиновников — особенно тех, кто, по их же словам, пострадал от таинственного воздействия.
При этом Бёрнс публично охарактеризовал эти инциденты как «атаки», в то время как ряд чиновников США подозревает, что их организовали российские агенты. Другие же чиновники считают, что «гаванский синдром» — это продукт психогенного заболевания, с которым сталкиваются люди, работающие в стрессовых условиях. Сторонники версии российских атак предполагают, что Москва может использовать против американского персонала энергетическое оружие. Другие же чиновники указывают на отсутствие значительных доказательств, говорящих в пользу применения подобных средств.
Как бы то ни было, тайна «гаванского синдрома» стала очередным пластом противоречий в и так непростых российско-американских отношениях, в то время как администрация Байдена пытается понять, наращивает ли Москва свою группировку на границе с Украиной, чтобы поиграть мускулами, или же она готовится к полномасштабному вторжению в страну.
Ссылки по теме
-
ABC News: в преддверии поездки Блинкена в Боготу в Колумбии расследуют новые случаи «гаванского синдрома» среди дипломатов США
-
NYT: пострадавшие от «гаванского синдрома» получат в США компенсации
-
Der Standard: ЦРУ отозвало главу своего венского бюро за несерьёзное отношение к «гаванскому синдрому»
-
NYT: Пентагон попросил своих сотрудников сообщать о любых признаках «таинственных недугов»