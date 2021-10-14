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ABC News: в преддверии поездки Блинкена в Боготу в Колумбии расследуют новые случаи «гаванского синдрома» среди дипломатов США

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В Колумбии США расследуют сообщения о новых случаях «гаванского синдрома» у нескольких сотрудников американского посольства, пишет ABC News. Как отмечается в статье, информация об этом появилась в преддверии намеченного на этот месяц визита госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена в Боготу.
ABC News: в преддверии поездки Блинкена в Боготу в Колумбии расследуют новые случаи «гаванского синдрома» среди дипломатов США
Reuters

США расследуют сообщения о случаях «гаванского синдрома» в Колумбии в преддверии визита американского госсекретаря Энтони Блинкена, пишет ABC News со ссылкой на анонимный источник.

По имеющейся информации, «несколько» сотрудников американского посольства в Боготе, Колумбия, сообщили о симптомах, соответствующих описанию «гаванского синдрома».

Таким образом Колумбия стала очередной страной, в которой американские официальные лица докладывают об инцидентах, связанных с таинственным неврологическим заболеванием, которое вот уже много лет сбивает с толку правительство Соединённых Штатов.

Эти сообщения особенно примечательны, поскольку в этом месяце, согласно недавнему заявлению Министерства иностранных дел Колумбии, в Боготу приедет госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как напоминает издание, в августе этого года поездка вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам была отложена на несколько часов после того, как сотрудник американской дипмиссии сообщил о неподтверждённом случае «гаванского синдрома».

Впервые жалобы на странные ощущения и вызывающие слабость симптомы начали поступать в конце 2016 года от находившихся на Кубе американских дипломатов, сотрудников разведки и других официальных лиц. Затем сообщения об аналогичных случаях стали поступать от американских госслужащих из Китая, России, Узбекистана, Германии, Австрии и других стран.

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ABC News США Северная Америка
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