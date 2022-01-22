CNN сообщил, что посольство США в Киеве подало в Госдеп запрос об эвакуации

22:09 ANSA: экс-премьер Италии Берлускони решил не баллотироваться в президенты Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил снять свою кандидатуру с выборов на пост президента страны.

22:09 «Интер» одержал волевую победу над «Венецией» Миланский «Интер» на своём поле переиграл «Венецию» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

21:57 «Локомотив» сыграл вничью с «Яблонцем» в товарищеском матче Московский «Локомотив» и чешский «Яблонец» не смогли выявить победителя в товарищеском матче на сборах в Испании.

21:56 В Минобороны ФРГ дистанцировались от высказывания командующего ВМС Германии о Крыме В Минобороны ФРГ не разделяют мнения командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о Крыме, заявил представитель ведомства.

21:46 Пушилин: ДНР не готовит наступление Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР не готовит наступление в украинскую сторону, несмотря на заявления западных СМИ.

21:44 Губерниев считает, что Карпин может вызвать Дзюбу в сборную на стыки к ЧМ Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном вызове Артёма Дзюбы на матчи стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

21:31 В Турции арестовали журналистку за оскорбление в адрес Эрдогана Журналистку Седеф Кабаш арестовали за оскорбительную речь в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в прямом эфире.

21:30 Боярский — об уходе Азмуна: «Зенит» может потерять чемпионство Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал будущий трансфер Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер».

21:15 Форвард «Зенита» Азмун летом станет игроком «Байера» Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун по окончании чемпионата России по футболу сезона-2021/22 перейдёт в леверкузенский «Байер».

21:14 Замглавы администрации Воскресенска арестовали по обвинению во взятке В Подмосковье арестовали замглавы администрации Воскресенска по обвинению в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе.

21:08 В Швеции прошли протесты против введения ковид-паспортов и новых ограничений В Стокгольме и Гетеборге прошли протесты против ковид-паспортов и антикоронавирусных ограничений, передает газета Svenska Dagbladet.

20:55 Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске Россиянину Даниилу Дубову засчитано техническое поражение в матче седьмого тура шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

20:54 Кадыров заявил, что не угрожал Янгулбаевым Глава Чечни Кадыров заявил, что не угрожал семье отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

20:41 Власти Белоруссии получили около 9 тысяч предложений по проекту Конституции Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что около 9 тыс. предложений поступило от граждан Белоруссии по проекту новой Конституции республики.

20:30 Устюгов примет участие в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав команды на женский и мужской скиатлон на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

20:29 Глава Минздрава Турции рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Стамбуле Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что почти половина всех случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране приходится на Стамбул.

20:21 Bild: МИД ФРГ планирует эвакуировать семьи дипломатов с Украины в случае эскалации В МИД Германии разрабатывают план эвакуации семей немецких дипломатов с территории Украины в случае эскалации ситуации.

20:17 Гол Рашфорда принёс МЮ победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу переиграл на своём поле «Вест Хэм».

20:11 В МИД России не исключили провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине В МИД России не исключают провокаций от Киева и Вашингтона перед Олимпиадой в Пекине, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

20:08 Гендиректор «Зенита» высказался о потасовке в концовке матча с ФК «Ботев» Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал стычку футболистов команды с берегов Невы с игроками болгарского клуба «Ботев» в концовке товарищеского матча.

20:03 В немецкой общине Крыма прокомментировали высказывание главы ВМС ФРГ о полуострове Председатель крымской немецкой общины Юрий Гемпель заявил, что позиция главы ВМС ФРГ, вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха в отношении невозможности возвращения полуострова в состав Украины разумна.

19:57 Рогозин отреагировал на заявление посольства США о выдаче виз космонавтам Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление посольства США в России о том, что «Вашингтон высоко ценит сотрудничество с Москвой по МКС и уделяет внимание выдаче виз космонавтам».

19:53 В МИД Украины вызвали посла ФРГ В МИД Украины вызвали посла ФРГ в стране Анку Фельдгузен после высказываний командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха о принадлежности Крымского полуострова и из-за позиции немецких властей по поводу непредоставления Киеву оружия.

19:48 Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги Дортмундская «Боруссия» в гостях нанесла поражение «Хоффенхайму» в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.

19:45 МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.

19:40 ЕК: объём поддержки жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысил €21 млрд Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон оценила объём мер для поддержки жителей Евросоюза из-за роста цен на энергоносители более чем в €21 млрд.

19:39 Шашилов — о стрельбе Казакевич в эстафете: перегорела из-за большой ответственности Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему Ирина Казакевич допустила слишком много промахов на огневых рубежах в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

19:28 В Минобороны Турции выступили за мирное урегулирование между Россией и Украиной Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Анкаре выступают за мирное урегулирование кризиса между Россией и Украиной.

19:21 Володин высказался о выстраивании диалога между Госдумой и Верховной радой Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о выстраивании диалога между парламентами России и Украины.

19:19 Казакевич объяснила провальную стрельбу в эстафете на этапе КМ в Антхольце Россиянка Ирина Казакевич высказалась о своей стрельбе в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

19:13 В Британии за сутки выявили более 76 тысяч случаев коронавируса В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 807 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 15 784 488.

19:05 Богалий назвала Резцову и Нигматуллину главными бойцами сборной России по биатлону Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала серебряные медали российских биатлонисток в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

19:03 При взрыве в афганской провинции Герат погибли семь человек В результате взрыва, который произошёл в городе Герат на северо-западе Афганистана, по меньшей мере семь человек погибли, десять получили ранения.

18:53 В Госдепе заявили об отсутствии намерений эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины В Госдепартаменте США опровергли информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.

18:50 Политолог Бальбек назвал «реальным положением дел» высказывания командующего ВМС ФРГ о Крыме Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко о том, что украинское ведомство требует от правительства ФРГ публично опровергнуть слова командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

18:49 Анфиса Резцова — о серебре в женской эстафете КМ: золото возьмём на Олимпиаде Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала серебряную медаль женской сборной России в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

18:47 Fox News: Госдеп США распорядился начать эвакуацию семьей дипломатов с Украины 24 января Госдепартамент США начнёт с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов с Украины.

18:44 В посольстве США заявили, что продолжают выдавать визы российским космонавтам Пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц заявил, что дипломатическая миссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.

18:38 Максименко и Кофрие тренируются индивидуально на сборе «Спартака» в ОАЭ Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко и защитник Максимилиано Кофрие не принимают участия в тренировке красно-белых вместе с остальными футболистами.

18:36 Бастрыкину доложат о ходе расследования гибели ребёнка из-за нападения собак в Забайкалье Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о гибели семилетней девочки из-за нападения собак в Забайкалье.

18:32 В Улан-Удэ часть школ перевели на дистанционное обучение с 24 января Более 20 школ Улан-Удэ с 24 января переходят на режим дистанционного обучения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ среди детей.

18:30 Тарпищев — о поражении Рублёва на АО-2022: Андрей играл неплохо Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Андрея Рублева в матче Australian Open 2022 года с хорватом Марином Чиличем.

18:22 СК проверит информацию о нападении собаки на ребёнка в Коломне Организовано проведение доследственной проверки после сообщений СМИ о нападении собаки на четырёхлетнего ребёнка в Коломне.

18:20 Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце Женская сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

18:18 Посол Украины в Лондоне допустил приглашение британских военных в страну Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил возможность приглашения британских военных на украинскую территорию в случае угрозы со стороны России.

18:11 Мишустина призвали пересмотреть законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги Представители туротрасли в России обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть законопроект о введении госрегулирования цен на гостиничные услуги.

18:02 Рижский русский театр выразил соболезнования в связи со смертью актёра Лицитиса Рижский русский театр имени Михаила Чехова в субботу выразил соболезнования в связи со смертью актёра Арниса Лицитиса.

17:57 Россияне Дубинко и Кислица выиграли серебро в двойках на юниорском ЧМ по бобслею Российские бобслеисты Степан Дубинко и Алексей Кислица заняли второе место в соревнованиях двоек среди спортсменов в возрасте до 23 лет на юниорском чемпионате мира в австрийском Инсбруке.

17:54 Блинкен обсудил с главой МИД Канады ситуацию вокруг Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудил ситуацию вокруг Украины.