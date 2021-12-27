DE: Лондон готовит пути эвакуации своих военных с Украины в случае нападения России

Министр обороны Великобритании заявил, что «крайне маловероятно», что британцы будут сражаться с русскими на украинской земле. Теперь Лондон готовит планы по эвакуации своих военных, которые тренируют украинскую армию, на случай, если ситуация на Украине перейдёт в острую фазу, пишет Daily Express.

Британские военные наряду с польскими, американскими и канадскими военнослужащими выполняют на Украине роль инструкторов и советников. И теперь, как пишет Daily Express, после заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что «крайне маловероятно», что британцы будут сражаться с русскими на украинской земле, власти готовят сценарии по их скорому выводу оттуда.



Напряжённость вокруг Украины растёт, пишет издание, фотографии со спутника свидетельствуют о том, что на российской военной базе в Крыму находятся сотни танков и бронемашин. Кроме того, Россия приняла новый закон, который позволяет хоронить погибших военных в братских могилах, а не доставлять на родину. Как отмечает автор статьи, многие расценили это как сигнал, что Россия строит планы по военному вмешательству.



При этом Москва, наоборот, объявила, что отводит от границы 10 тыс. солдат. Но эксперты считают, что это лишь часть вооружённых сил, расположенных в регионе.



Британские военачальники должны провести полноценный анализ условий работы на Украине, чтобы удостовериться, что их солдаты могут быть безопасно выведены, если Москва пойдёт в наступление, пишет автор статьи.



Больше всего британских военных находится у города Яворов, в случае опасности они отправятся к польской границе, до которой оттуда недалеко. Группа британских офицеров чуть поменьше находится в столице Украины, и они тоже могут отправиться в сторону границы. Военно-морские силы, которые занимаются обучением моряков в Одессе, сейчас на каникулах в Великобритании.



Решение об эвакуации будет принимать глава Отдела совместных операций Чарльз Стрикленд. Его сотрудники все праздники будут в состоянии повышенной готовности следить за атмосферой, а сам он будет получать сообщения о положении дел дважды в день. Как отмечают в британских вооружённых силах, британские солдаты не должны попасть в ловушку на Украине.



Великобритания предоставляет Украине кратковременную помощь в рамках международного пакета помощи после «агрессии» 2014 года. После неё, по словам издания, на востоке Украины появились «мини-государства»: ДНР и ЛНР. С тех пор Великобритания провела с более 21 тыс. украинских военных тренировки по медицинской помощи, планированию, логистике и работе пехоты. В 2019 году операцию продлили до 2023 года и расширили на военно-морские подразделения, чтобы подготовить украинских военных к работе с угрозами в Азовском море, пишет Daily Express.