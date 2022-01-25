CBS News: НАТО начало масштабные учения в Средиземноморье на фоне напряжённости с Россией

НАТО начало военно-морские учения Neptune Strike — 22 c участием американской авианосной ударной группы и сил других союзников по НАТО, сообщает CBS News. Как отмечает сайт телеканала, учения проводятся в момент обострения напряжённости в отношениях альянса с Россией и призваны продемонстрировать единство и возможности организации. При этом представитель Пентагона заявил, что подобные учения проводятся с 2020 года и не предназначены для отработки сценариев, связанных с Украиной.

НАТО начало военно-морские учения Neptune Strike — 22 c участием американской авианосной ударной группы и сил других союзников по НАТО для отработки скоординированных манёвров в Средиземном море, сообщает CBS News.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что «эти учения помогут продемонстрировать единство, возможности и силу трансатлантического альянса». При этом, как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, учения под названием Neptune Strike проводятся с 2020 года и не предназначены для отработки каких-либо потенциальных сценариев, связанных с Украиной.

Как напоминает сайт телеканала, на прошлой неделе Минобороны России объявило о собственных учениях во всех зонах своих действий, в том числе в Средиземном море. Учения запланированы на январь и февраль, в них планируется задействовать более 140 кораблей и вспомогательных судов, 60 самолётов и около 10 тыс. военнослужащих.

В ходе учений НАТО, которые продлятся до 4 февраля, будет задействована авианосная ударная группа авианосца USS Harry Truman. Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что это первый случай, когда авианосец США перешёл под командование НАТО со времён холодной войны.

Учения проводятся в момент, когда американские и европейские официальные лица продолжают выражать озабоченность наращиванием военной мощи России вблизи границ Украины, отмечает издание. В понедельник НАТО объявило, что направит дополнительные корабли и истребители союзникам в Восточной Европе в качестве сдерживающего фактора.

«У нас есть авианосная группа США под командованием НАТО, которая находится не в Балтийском море, но, конечно, это важно для безопасности Европы, поэтому мы решили действовать», — заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, перечислив и другие шаги, предпринятые альянсом в последнее время. «Однако это защитные меры. НАТО не угрожает России. Всё соразмерно», — подчеркнул глава альянса.

Кирби, в свою очередь, рассказал, что рассматривалась возможность отмены учений из-за напряжённости в отношениях с Россией, но в конечном счёте НАТО решило всё-таки провести давно запланированные манёвры.