ZDF: «показательные выступления» — шведская армия демонстрирует готовность защищать мирный Готланд

Военные стратеги Швеции опасаются, что после Украины Россия может обратить своё внимание и на Прибалтику, поэтому шведская армия усилила своё присутствие на острове Готланд, сообщает немецкий телеканал ZDF. В то же время эксперты критикуют эти «показательные выступления» как попытку обосновать необходимость наличия армии и оборонной промышленности, используя в качестве предлога якобы существующую угрозу со стороны России.

Море в районе Готланда в эти дни штормит. Живописная столица острова — Висбю — уже не раз становилась декорацией к немецким детективам, многие из которых снимались здесь. Теперь Готланд стал декорацией для пьесы совсем иного характера. Уже на протяжении нескольких дней армия Швеции демонстрирует свою готовность не подпустить к острову любого нападающего.

МАТТИАС АРДИН, командующий готландского полка шведской армии: У нас, конечно же, множество действий военного характера в Европе. Это означает, что ситуация совершенно явно напряжённая. Но здесь, на Готланде, сейчас по-настоящему спокойно.

Так спокойно здесь уже последние две сотни лет, которые Швеция живёт в мире. Из своих пляжных бункеров шведские защитники не наблюдали никаких нападений уже давно. Тем не менее они наращивают вооружения и щедро рассылают миру кадры, показывающие, что они отправляют на Готланд ещё больше военных и снаряжения. По мнению военных стратегов, остров может оказаться под угрозой, если Россия, наряду с Украиной, обратит внимание и на Прибалтику.

НИКЛАС ГРАНХОЛЬМ, эксперт шведского исследовательского института обороны: Если кто-то захочет предпринять что-то против стран Балтии, Готланд окажется в центре внимания, потому что усиление этих стран НАТО тогда должно осуществляться через Балтийское море — возможно, также через шведскую территорию. Если взять контроль над Готландом, можно воспрепятствовать этому усилению.

Это сценарий, в таком случае, уже не холодной войны, который они должны предотвратить своими «показательными выступлениями». Это ритуал, который постоянно проводится, когда Россия попадает в заголовки, критикуют критики, такие как журналист и автор книг Маттиас Гёранссон.

МАТТИАС ГЁРАНССОН, главный редактор журнала Filter: Шведская армия и оборонный комплекс хотят показать, что они ещё могут найти применение. Единственная причина, по которой Швеции может быть нужна армия и оборонная промышленность, — это доказательство существования угрозы. А откуда она может исходить, если не из России?

Это напоминает об отсылке к понятию rysskräck, под которым подразумевается более чем столетний страх шведов перед Россией или русскими и которое постоянно используется в политических играх. На Готланде, однако, оно действует не на всех.

МУЖЧИНА: Я не могу себе представить, чтобы русские пришли и взяли Готланд.

ДЕВУШКА: Не знаю, меня это пугает.

ЖЕНЩИНА: Меня это не пугает. Мы к такому уже привыкли, я ни о чём не беспокоюсь.

Возможно, всё это только представление — как то, которое устраивают волны: после каждого шторма они снова начинают мирно подходить к берегам Готланда.

Дата выхода в эфир 23 января 2022 года.