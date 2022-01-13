Fox: второй шанс Хиллари или возвращение Буша - младшего — в 2024м американцев ждёт поединок «комедийных персонажей 90-х»

Недовольство администрацией Джо Байдена и Камалы Харрис может побудить американских демократов выставить на следующих выборах проверенную кандидатуру Хиллари Клинтон, сообщает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, в 2024 году американцев может ожидать поединок престарелых «комедийных персонажей 1990-х» — Хиллари Клинтон и Джорджа Буша — младшего.

Вот так выглядела столица Ливии, до того как Хиллари Клинтон решила познакомить ливийский народ с тем, что мы называем «правами человека». С виду нормальный город, но на самом деле — никакой свободы! Слишком мало некоммерческих организаций, продвигаемых Соросом. Она изменила ситуацию. Вот тот же самый город после Хиллари. Эти люди на переднем плане — африканские рабы. Их продают в собственность на процветающих сейчас невольничьих рынках в центре Триполи. Конечно, они не выглядят счастливыми, что правда, то правда… Но, по крайней мере, Каддафи больше нет, так что в каком-то смысле они свободны. Их освободила Хиллари Клинтон. Хотя сейчас они и рабы. Это называется прогресс. Это кое-что да значит!



На самом деле, неплохой предвыборный лозунг: «Хиллари-2024: она сделает для нас то, что сделала для Ливии». Так и просится на плакаты, футболки, кружки… Кто-нибудь должен заручиться письменным согласием этих рабов. Сделать пометку об этом, чтобы не забыть.



Но внезапно президентская кампания Хиллари Клинтон перестала казаться такой уж безумной идеей. Не правда ли? На самом деле, теперь она кажется неизбежной. Осталось ответить всего на два вопроса. Почему Хиллари проиграла в прошлый раз? И кто будет её соперником через два года?



Рассмотрим сначала первый вопрос. Ответ на него самый простой и очевидный. В 2016 году у Хиллари Клинтон обманным путём забрали то, что ей полагалось по справедливости, потому что невидимые силы зла бешено работали против неё, боясь её силы и добродетели. Да вы и так об этом знали! И, уж конечно, об этом знает Хиллари Клинтон. Посмотрите.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь, бывший кандидат в президенты США: Русские, или WikiLeaks, что одно и то же, выложили в сеть электронные письма Джона Подесты…



У меня есть жалобы на бывшего директора (ФБР. — ИноТВ) Коми…



Из того, как использовалась моя электронная почта, раздули величайший скандал с бог знает каких времён… Это освещали, как Перл-Харбор…



Если посмотреть на Facebook, подавляющее большинство «новостей» там были фейками…



Были сообщения о ребятах в Македонии, которые администрировали эти сайты фейковых новостей…



От Демократической партии я не унаследовала ничего…



Я также считаю, что я стала жертвой очень широко распространённого убеждения, что победа мне обеспечена…



Знаете, если бы выборы были 27 октября, я была бы вашим президентом. Но нет. Наступило 28 октября, и было много подозрительных делишек…



Итак, русские, WikiLeaks, Джим Коми, Facebook, вредители в Демократической партии и граждане Македонии. Именно они занимались подозрительными делишками, которые были как Перл-Харбор и помешали Хиллари стать президентом. Именно они противостояли ей в прошлый раз. Это же очевидно.



Кто же будет её оппонентом в этот раз? За ответом мы, по своему обыкновению, обратимся к господину Тому Фридману из The New York Times. Он лауреат Пулицеровской премии и притом проверенный болван. Парадокс, привычный для обитателей Вашингтона: Том Фридман туп именно настолько, чтобы многое понимать правильно. Если Том Фридман придерживается какого-то мнения, вполне вероятно, что куча других самовлюблённых посредственностей думает так же. А ведь именно эти люди управляют страной.



Вчера Том Фридман написал статью, в который призвал Джо Байдена на следующих выборах заменить Камалу Харрис на Лиз Чейни. Конечно, если вы не Том Фридман и не кто-то из его друзей, эта мысль может показаться вам абсурдом и даже очередным признаком того, что наш правящий класс пришёл в совершеннейший упадок и истощение. Если на следующих президентских выборах они желают видеть фамилию Чейни, может быть, у них закончились идеи. Конечно закончились. Именно поэтому Хиллари может так естественно вступить в игру.



Раз уж мы превращаем нашу политику в воссоединение комедийных персонажей 1990-х, почему бы не выставить кандидатуру Джорджа Буша — младшего? Это не безумная идея, у него есть на это время. На данном этапе Буш куда охотнее баллотировался бы вместе с Хиллари, а не против неё: они друзья и по большинству вопросов горячо согласны друг с другом. Но Буш и Клинтон в одной команде… Не сработает. Это слишком очевидно. Может быть, получится убедить Буша пойти на жертву ради истеблишмента — в последний раз надеть республиканский джемпер. Ему 75, но это на целый президентский срок меньше, чем возраст Джо Байдена. По нынешним стандартам это свежий, молодой лидер! Джордж Буш — 2024! Пора дать дорогу молодым!



Может сработать. А может и не сработать. Просто как вариант. В любом случае давно пора вернуть Хиллари в Белый дом! Дама должна выступить с речью! Она написала её пять лет назад для своей неизбежной инаугурации… которая не состоялась, спасибо македонцам.



Дата выхода в эфир 12 января 2022 года.