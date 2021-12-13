Insider: «вы не узнаете нашу страну» — Клинтон предостерегла американцев от ещё одного президентства Трампа

Дональд Трамп будет участвовать в президентских выборах 2024 года и уже сейчас к этому готовится, заявила в интервью NBC бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она признала, что чувствует ответственность за своё поражение в противостоянии с республиканцем в 2016 году и его президентство, и предупредила, что потенциальная победа Трампа на вторых выборах может стать «концом для американской демократии».

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что экс-президент Дональд Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Об этом Клинтон заявила в интервью каналу NBC, опубликованном в воскресенье 12 декабря, сообщает Insider.

Как напоминает издание, сама Клинтон неоднократно принимала участие в президентских выборах. В 2008 году на начальном этапе её обошёл Барак Обама, став основным кандидатом на пост главы Белого дома от Демократической партии. А в 2016 году в финальной стадии гонки за президентское кресло над Клинтон взял верх республиканец Дональд Трамп. Это, по словам Insider, вошло в современную историю как одно из крупнейших политических поражений.

В этот раз в эфире передачи Sunday Today бывший госсекретарь отметила: «Если бы мне сейчас пришлось делать ставки, я бы сказала, что Трамп снова будет баллотироваться. Он, похоже, на это настраивается, и, если его не привлекут к ответственности, ему снова удастся это сделать».

При этом Клинтон выступила с предупреждением относительно потенциальной победы Трампа: «Мне кажется, это может стать концом для нашей демократии. Не хочу показаться язвительной, но мне важно, чтобы люди понимали, что в этот момент, возможно, будет решаться наша судьба. Если он или кто-то ему подобный снова будет избран президентом, особенно если ещё и конгресс будет его поддерживать, вы не узнаете нашу страну».

Как обращает внимание Insider, с тех пор, как Трамп покинул Белый дом в январе, он неоднократно намекал на своё участие в президентских выборах 2024 года, но до сих пор официального заявления так и не сделал.

В ходе интервью Клинтон задали вопрос о том, чувствует ли она свою «ответственность или даже вину» за президентство Трампа. «Конечно, — ответила госсекретарь. — Я пыталась предупредить людей. Пыталась доказать, что это очень опасно — люди, с которыми он связан, что они говорят, что он может сделать. Я действительно думаю, что победила бы, если бы не выходка Джима Коми за десять дней до голосования».

В конце октября 2020 года Джим Коми, занимавший на тот момент пост директора ФБР, направил конгрессу письмо, в котором сообщил, что вновь открывает расследование по делу об электронных переписках Клинтон с личного сервера. Сама бывший госсекретарь и многие высокопоставленные демократы настаивают, что это событие подтолкнуло достаточно независимых избирателей на сторону Трампа, что и обеспечило ему победу, объясняет Insider.

В своём интервью Клинтон подчеркнула, что сейчас «все сами увидели, какой Трамп лидер». Она предполагает, что, как и на выборах 2016 года, Трамп, пользуясь особенностями американской избирательной системы, попытается поставить на позиции выборщиков преданных ему людей и это обеспечит ему возможность вновь одержать победу, даже если он, как и в прошлый раз, будет проигрывать в общенародном голосовании.

По мнению Клинтон, перспектива второго президентства Трампа ставит страну перед выбором: «Уступим ли мы перед всей этой ложью, дезинформацией и организованными попытками подорвать наш принцип верховенства права и работу наших институтов или дадим отпор?»