Fox News: «Это нужно стране!» — Трамп определился с планами по возвращению в Белый дом

Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос Fox News о том, принял ли он решение касательно участия в следующих выборах президента США. По словам Трампа, сам он не хочет заниматься политикой, но это нужно Америке. Демократы разваливают страну, и им всё сходит с рук, посетовал бывший глава Белого дома.

У нас не так много времени. Поговорим о ваших планах на будущее. Мне почему-то кажется…



(Бурные аплодисменты.)



Позвольте, я спрошу всех присутствующих в зале: вы хотели бы, чтобы президент снова баллотировался в 2024 году?



(Бурные аплодисменты.)



ЗАЛ: Да!



Вы не ответите, но я должен спросить. На каком вы этапе… Давайте я спрошу так: вы уже приняли решение? Можете не говорить, какое именно.



ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Да.



(Бурные аплодисменты.)



Думаю, вы всё правильно поняли!



Если посмотреть… Знаете, что забавно: я знаю вас 25 лет, и я помню, когда вы в первый раз заговорили о том, чтобы баллотироваться, мы ведь с вами спорили! Помните, мы спорили о некоторых вещах? Об Ираке, о некоторых войнах и так далее… А потом вы стали президентом. И я помню, что, когда я высказался в вашу поддержку, я заявил, что вы будете управлять как консерватор. Люди этого не понимали. И вы на самом деле были очень консервативным президентом по меркам современности. Это ваши глубинные убеждения?



ДОНАЛЬД ТРАМП: На самом деле, Шон, вы давно меня знаете, мои убеждения никогда и не менялись. Если рассмотреть, какие у меня были убеждения, они никогда и не менялись. У меня было такое же отношение к этим безумным бесконечным войнам, на которых мы теряем так много замечательных, прекрасных молодых людей. И ведь мы не воюем, мы просто присутствуем там, мы не делаем… Вы знаете, что мы победили ИГ*, вы видели, что я сделал за короткое время. За полтора года мы победили ИГ.



Вы смели халифат.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Смели халифат. А то ситуация становилась всё хуже и хуже. Но нам надо вернуть наших людей домой. Пора бы уже! 21 год в Афганистане, 21 год…



Мы заново отстроили наши вооружённые силы. Они были совершенно истощены, это было ужасно. У нас были реактивные самолёты, реактивные истребители, которым было уже 40 лет. Для них больше не производилось запчастей. За запчастями надо было отправляться в пустыню, на так называемые кладбища самолётов. А теперь у нас новенькие самолёты, всё новенькое! И всё сделано в Соединённых Штатах!



(Бурные аплодисменты.)



ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, нам надо встать на ноги, надо переориентироваться. Но Ближний Восток был для нашей страны катастрофой. Мы потратили триллионы долларов и не получили ничего! Прекрасно то, что мы уже больше не нуждались в их нефти. Но теперь мы снова будем нуждаться в их нефти, потому что нам недолго оставаться энергонезависимыми.



Мы уже сейчас не энергонезависимы.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я тоже считаю, что мы не энергонезависимы. Когда я уходил с поста, галлон бензина стоил 1,87 доллара. А теперь три с половиной доллара!



Почти на 1,3 доллара больше только с тех пор, как Джо (Байден. — ИноТВ) стал президентом. Позвольте вас спросить… Я ведь часто заявлял, в том числе в эфире, что с вами обходились… К вам применялись совсем другие стандарты. Если бы это ваши сыновья** лгали при покупке оружия, выбрасывали пистолет в мусорный бак, курили крэк, если бы они, не имея никакого опыта, получали деньги от Украины, Казахстана и России, растратили 100 тысяч долларов на один шопинг, заключили бы сделку на 1,5 миллиарда с Bank of China, который связан с вооружёнными силами… Мне почему-то кажется, что СМИ на вас бы неустанно нападали. Почему же Джо Байдену всё сходит с рук?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Демократам всё сходит с рук. Хиллари Клинтон всё сходило с рук. Возьмём, например, (бывшего генпрокурора США. — ИноТВ) Билла Барра — они сказали, что объявят ему импичмент, и как только они это сказали, он испугался. Он испугался! Я сказал: «Что с тобой не так?» Он перепугался. Они (демократы. — ИноТВ) преследуют людей, они так активно за него взялись, с такой злобой — и вдруг… Вот так и бывает. Не во всех случаях. Некоторые из наших людей просто потрясающие! Но некоторые из страха переходят на другую сторону. А нам так нельзя. Нам надо бороться изо всех сил.



Посмотрите на меня! Они использовали против меня Мюллера, одно, другое, импичмент номер один, импичмент… Я называю это сфабрикованными импичментами номер один и номер два. И всё это — абсурд, выдумки. На самом деле это они были виновны! Они преследуют меня, радикальные нью-йоркские леваки-прокуроры преследуют меня… Всегда надо бороться, надо продолжать бороться.



(Бурные аплодисменты.)



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это отвратительно, это очень несправедливо.



Я полагаю, политику не просто так называют жестоким видом спорта… Если вы выступите вперёд, вы знаете, как это трудно. Но похоже, что вы готовы снова вступить в эту битву…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Не то чтобы я этого хотел. Это нужно стране!



(Бурные аплодисменты.)



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы должны позаботиться об этой стране. Мне самому этого не хочется — разве это весело? Постоянно, всегда бороться…



Дата выхода в эфир 30 июня 2021 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** Намёк на многочисленные скандалы с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена (прим. ИноТВ).