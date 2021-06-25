«Крушите им черепа»: CNN узнал о реакции Трампа на протесты против убийства Джорджа Флойда

«Крушите им черепа» и «отдубасьте их как следует» — так, если верить новой книге журналиста The Wall Street Journal Майкла Бендера, экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на массовые протесты против убийства Джорджа Флойда. По мнению экспертов CNN, хотя подобные высказывания и попытка натравить на демонстрантов армию и шокируют, они вполне вписываются в стиль поведения Трампа.

Эксклюзив от CNN в нашей передовице в разделе «Политика». Речь идёт о сенсационной книге под заголовком «Честно говоря, мы выиграли выборы» за авторством журналиста The Wall Street Journal Майкла Бендера, которая выйдет 13 июля. В этой книге раскрывается вся подноготная поражения Трампа на выборах. При этом она рисует тревожную картину Белого дома Трампа в его последние месяцы в должности. CNN удалось получить эксклюзивный фрагмент, в котором повествуется о событиях 1 июня 2020 года, когда страну сотрясали протесты из-за убийства Джорджа Флойда, а Дональд Трамп наблюдал за тем, как полиция давала силовой отпор в основном мирным демонстрантам. Тогда он сказал своим высокопоставленным военным чиновникам и чиновникам из сферы юриспруденции, цитата: «Вот так нужно обращаться с этими людьми. Крушить им черепа!»

При этом Трамп сообщил своей команде, что он хочет, чтобы военные прибыли на демонстрации и, цитата, «как следует отдубасили» протестующих. Цитирую: «Просто стреляйте в них». И когда он встретил отпор, он продолжил, цитата: «Ну, стреляйте им по ногам или ступням, наверное… Но пожёстче с ними!»

Это высказывания президента Соединённых Штатов, который наблюдал за событиями из своего безопасного Овального кабинета, в то время как американцев, протестующих против ужасного убийства Джорджа Флойда, а также ряд лиц, которые вели себя несколько менее мирно, избивали и заливали слезоточивым газом буквально в паре шагов от Белого дома.

Давайте обсудим это. Итак, конгрессмен Лав. «Крушить им черепа», «стреляйте в них», «отдубасьте как следует»… Я просто хочу напомнить, что это так бывший президент США отзывается о своих согражданах. Конечно, слова Трампа уже вряд ли кого-то могут шокировать, но, возможно, что этим он пробил новое дно. Что думаете по этому поводу?

МИА ЛАВ, экс-конгрессмен США от штата Юта, Республиканская партия: К сожалению, я вовсе не удивлена. Пока то, что я прочитала, меня вовсе не удивило. Когда человек скорее беспокоится о своём образе, о себе самом, а не об американском народе, то каждая мелочь говорит о его сути. Мне кажется, что каждая проблема в США касается скорее его и того, как он будет после её решения выглядеть. К сожалению, мне очень не нравится, что эта книга, в которой говорится о некоторых уже известных нам вещах, также повествует о кое-чём, что на практике оказалось ещё более мерзким, чем нам казалось ранее. Однако никакого удивления я не испытала, Джейк.

Пол, Бендер также пишет о перепалке между председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Марком Милли и тогдашним старшим советником Трампа Стивеном Миллером. Последний сравнил крупные американские города с горячими точками. В частности, Бендер пишет, цитата: «Стивен Миллер вмешался в один из споров в Овальном кабинете, поведав об апокалиптическом сценарии хаоса на улицах. Он поставил знак равенства между кадрами в телевизоре и событиями в странах третьего мира. Крупные американские города, как он сказал, превратились в горячие точки. Эти города горят, предупредил Миллер. Это высказывание привело в бешенство Милли, который считал, что тот не только не прав, но и суёт нос не в своё дело. «Хлебальник завали, Стивен», — огрызнулся Милли».

Милли — это определённо профессиональный военный, однако подобные высказывания, звучащие из его уст в Овальном кабинете, явно говорят о том, что он был в бешенстве.

ПОЛ БЕГАЛА, политический комментатор CNN: Я такого никогда не слышал, притом что я провёл в Овальном кабинете немало времени, причём в том числе и вместе с генералами. Подобных выражений я там никогда не слышал. Я, кстати, уверен, что люди из администрации Буша такого там тоже не слыхали. Всё это шокирует. Но, повторюсь: такие высказывания шокируют, но не удивляют.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 июня 2021 года.