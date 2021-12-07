Hill: сегодня большинство американцев выбрали бы президентом Трампа, а не Байдена

Если бы выборы президента США состоялись сегодня, Дональда Трампа поддержало бы больше людей, чем действующего президента Джо Байдена, сообщает The Hill со ссылкой на результаты недавнего опроса. Исследование также показало, что Трамп с лёгкостью бы выиграл праймериз Республиканской партии, если бы решил снова выдвинуться на пост главы государства. Эксперты связывают рост популярности экс-лидера США с провалом политики Байдена, отмечает издание.

Если бы выборы президента США, намеченные на 2024 год, состоялись сегодня, экс-главу Белого дома Дональда Трампа поддержало бы больше людей, чем действующего президента Джо Байдена, сообщает The Hill со ссылкой на результаты недавнего опроса, с результатами которого издание ознакомилось на эксклюзивных условиях. 48% избирателей, участвовавших в опросе Harvard CAPS-Harris Poll, заявили, что поддержат Трампа, в то время как за Байдена согласились отдать голоса 45% опрошенных. Ещё 8% затруднились ответить.

При этом, если среди женщин результаты разделились поровну — за каждого из кандидатов готовы проголосовать 46% избирателей, — то мужчины выбрали Трампа. Бывший президент набрал в этой категории 50% голосов против 43%, отданных Байдену. Действующий глава государства, в свою очередь, одержал победу среди городских избирателей с преимуществом в 20%, а также среди избирателей из пригородов с перевесом в 4%, однако Трамп обошёл его по популярности среди сельских жителей на 33%.

Как напоминает издание, опрос проводился в период, когда Байдену пришлось оправдываться по целому ряду вопросов, в числе которых инфляция, устойчиво высокие показатели заболеваемости коронавирусом и беспорядочный вывод войск из Афганистана.

Опрос также показал, что если Трамп решит баллотироваться на пост президента ещё раз, он с лёгкостью станет кандидатом от Республиканской партии в 2024 году. Как отмечает издание, экс-президент имеет колоссальное преимущество перед любым другим потенциальным соперником-республиканцем. Поддержать его готовы 67% сторонников Республиканской партии. Второе место по популярности в партии занимает бывший вице-президент Майк Пенс с 9%, на третьем месте губернатор Флориды Рон ДеСантис, набравший 8% голосов.

Как подчёркивает The Hill, этот опрос в значительной степени соответствует другим исследованиям, подтвердившим, что Трамп станет фаворитом на выдвижение от Республиканской партии, если снова сделает ставку на Белый дом в 2024 году. «Провал Байдена привёл к росту популярности президента Трампа на всех фронтах: как в ходе праймериз Республиканской партии, так и на потенциальных всеобщих выборах», — уверен социолог Марк Пенн.