Hill: сегодня большинство американцев выбрали бы президентом Трампа, а не Байдена
Если бы выборы президента США, намеченные на 2024 год, состоялись сегодня, экс-главу Белого дома Дональда Трампа поддержало бы больше людей, чем действующего президента Джо Байдена, сообщает The Hill со ссылкой на результаты недавнего опроса, с результатами которого издание ознакомилось на эксклюзивных условиях. 48% избирателей, участвовавших в опросе Harvard CAPS-Harris Poll, заявили, что поддержат Трампа, в то время как за Байдена согласились отдать голоса 45% опрошенных. Ещё 8% затруднились ответить.
При этом, если среди женщин результаты разделились поровну — за каждого из кандидатов готовы проголосовать 46% избирателей, — то мужчины выбрали Трампа. Бывший президент набрал в этой категории 50% голосов против 43%, отданных Байдену. Действующий глава государства, в свою очередь, одержал победу среди городских избирателей с преимуществом в 20%, а также среди избирателей из пригородов с перевесом в 4%, однако Трамп обошёл его по популярности среди сельских жителей на 33%.
Как напоминает издание, опрос проводился в период, когда Байдену пришлось оправдываться по целому ряду вопросов, в числе которых инфляция, устойчиво высокие показатели заболеваемости коронавирусом и беспорядочный вывод войск из Афганистана.
Опрос также показал, что если Трамп решит баллотироваться на пост президента ещё раз, он с лёгкостью станет кандидатом от Республиканской партии в 2024 году. Как отмечает издание, экс-президент имеет колоссальное преимущество перед любым другим потенциальным соперником-республиканцем. Поддержать его готовы 67% сторонников Республиканской партии. Второе место по популярности в партии занимает бывший вице-президент Майк Пенс с 9%, на третьем месте губернатор Флориды Рон ДеСантис, набравший 8% голосов.
Как подчёркивает The Hill, этот опрос в значительной степени соответствует другим исследованиям, подтвердившим, что Трамп станет фаворитом на выдвижение от Республиканской партии, если снова сделает ставку на Белый дом в 2024 году. «Провал Байдена привёл к росту популярности президента Трампа на всех фронтах: как в ходе праймериз Республиканской партии, так и на потенциальных всеобщих выборах», — уверен социолог Марк Пенн.
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