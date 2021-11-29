Insider: Трамп предложил оппонентам дебаты на тему фальсификации выборов

Экс-президент США Дональд Трамп вызвал своих политических противников на дебаты по поводу фальсификации выборов 2020 года, пишет The Insider. Трамп не уточнил, с кем именно он собирается дебатировать, отправив свой вызов руководителям медиа и крайне левым политикам.
В минувшее воскресенье экс-президент США Дональд Трамп предложил ряду высокопоставленных политиков и руководителей СМИ дебаты по поводу фальсификации выборов, сообщает The Insider.
Как отмечает издание, Трамп сделал заявление посредством Twitter своего пресс-секретаря Лиз Харрингтон, написав: «Если кто-нибудь желает подебатировать о фактах, а не о выдумках, дайте мне знать. Телевизионные рейтинги пробьют потолок!».
Трамп не указал, с кем конкретно он хочет дебатировать, однако в заявлении говорится, что он будет готов бросить вызов руководителям медиа или же «крайне левых политиков, увековечивающих Настоящую Большую Ложь».
Тем временем доказательств широкомасштабных фальсификаций на выборах 2020 года нет, отмечает The Insider, напоминая, что все иски команды Трампа по фальсификациям в ряде штатов провалились. Несмотря на это, экс-президент продолжает сомневаться в честности голосования, пишет издание: к примеру, 15 октября он призвал к пересчёту голосов в одном из крупнейших округов Аризоны.
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