Fox News: Клинтон умоляет демократов увидеть в ней преемницу Байдена

Хиллари Клинтон надеется, что ей удастся получить второй шанс и сойтись в президентской гонке с Дональдом Трампом в 2024 году. Такое мнение в эфире Fox News высказала журналистка Миранда Дивайн. Так, по её словам, в своём недавнем эмоциональном выступлении экс-госсекретарь США дала ясно понять Демократической партии, что она вполне может заменить Джо Байдена.

Бедная Хиллари никак не успокоится. С нами на связи Миранда Дивайн, обозреватель New York Post. Страна заслуживает этого, Миранда? Заслуживаем ли мы матч-реванш Хиллари Клинтон против Дональда Трампа? Существует ли такая возможность?

МИРАНДА ДИВАЙН, обозреватель The New York Post: Что ж, Джесси, я думаю, это говорит больше о состоянии Демократической партии, чем о бедной Америке. Тот факт, что они вообще рассматривают кандидатуру Хиллари Клинтон. Тот факт, что её не высмеяли за то, что ей хватило наглости отчаянно и делано тянуть руку, призывая: «Выберите меня, выберите меня!»

На днях она дала так называемый мастер-класс, за просмотр которого люди ежемесячно платят по 20 долларов. В ролике она зачитала речь, которую она готовила на случай победы (на президентских выборах 2016 года. — ИноТВ), и в конце разрыдалась, не проронив ни одной слезинки.

Таким образом она умоляла американский народ, умоляла Демократическую партию рассмотреть её в качестве альтернативы Джо Байдену. Ведь, как ни крути, она младше его. В 2024-м ей будет всего лишь 78 лет, так что она будет в том же возрасте, что и он сейчас, или немного моложе.

К тому же она на год младше Дональда Трампа. И в своих интервью она неоднократно говорила, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться в 2024 году, что это реальная угроза демократии, что это будет кошмар. В действительности подразумевается, что только Хиллари Клинтон, которую обманом лишили такой близкой победы над Дональдом Трампом в 2016 году, только она может спасти Америку.

И это её конёк. Она не остановится. Она будет поступать так до последнего вздоха. Она хочет оправдать себя.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2021 года.