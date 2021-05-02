CNN: Клинтон призвала не только дать отпор России, но и найти с ней точки соприкосновения

Подход Хиллари Клинтон к России во многом бы походил на нынешний курс администрации Байдена, которая пытается сдержать зловредную деятельность Москвы, заявила сама госсекретарь в интервью CNN. Вместе с тем, по её словам, Вашингтону необходимо также искать с Россией и точки соприкосновения в таких сферах как борьба с глобальным потеплением и иранская ядерная сделка.

Госпожа министр, позвольте задать вам вопрос: свою работу в качестве госсекретаря вы начали, попытавшись добиться перезагрузки с русскими и найти дорогу к компромиссу. Однако в итоге всё закончилось тем, что Путин решил, что вы пытались поддержать продемократические движения в России; поэтому он, по версии американской разведки, захотел вам отомстить. Это стало одной из причин того, почему он вмешался в выборы 2016 года. Так что я бы хотел спросить: можете ли вы быть объективны в этом вопросе (отношений с Россией. — ИноТВ)? Стоит ли пытаться добиться ещё одной перезагрузки с Владимиром Путиным?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Я определённо могу быть объективной, так как цель заключается в том, чтобы понять, каким образом можно обуздать и остановить зловредную деятельность России в плане её попыток дестабилизировать граничащие с ней европейские страны, а также США посредством вмешательства в выборы и не только. Мы всегда должны быть готовы искать точки соприкосновения, если таковые найдутся.

Так что, как мне кажется, Фарид, мой подход во многом походил бы на то, что я наблюдаю сейчас. Это означает введение санкций против России из-за её кибератак, вмешательства в выборы, что ясно даёт им понять, что они выступают в роли злонамеренного игрока, так как они не оставляют попыток подорвать демократию, причём особенно в западных странах.

Однако это также означает и поиск точек, где есть потенциал для сотрудничества. Это касается таких сфер как глобальное потепление, например, или иранская ядерная сделка, учитывая, что Россия входит в формат 5+1. Это означает поиск областей — какими бы узкими они не были — в которых режим Путина может пойти на некие позитивные действия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 мая 2021 года.