Welt: нож в спину Байдена — Трамп назвал признание ДНР и ЛНР гениальным решением Путина

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Кремля о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик «гениальным», сообщает Welt. По словам политика, Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе. В Белом доме, однако, заявили, что постараются не принимать советов от тех, кто «восхваляет президента Путина и его военную стратегию».

Долгое время Вашингтон делал ставку на дипломатию, и как раз после того, как Белый дом ещё раз подкрепил это примером, госсекретарь Энтони Блинкен отменил запланированную на четверг встречу со своим российским коллегой.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается и Россия ясно дала понять, что полностью отказывается от дипломатии, мы не видим смысла в проведении этой встречи в настоящее время.

Поэтому до анонсированной встречи между президентами Байденом и Путиным, вероятно, ещё далеко. Тем временем президент США объявил, что перебросит в страны Прибалтики пехотинцев и истребители. Однако он подчеркнул, что не собирается воевать с Россией и, следовательно, вступать в какую-либо войну.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы хотим послать чёткий сигнал о том, что США вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

Как показывают фотографии, несколько дней назад вооружённые силы США передислоцировали на базу в регионе Айфель несколько самых современных в мире боевых самолетов-невидимок .

Между тем экс-президент США Дональд Трамп напомнил о себе с помощью необычной похвалы. В консервативном ток-шоу на радио он назвал действия России гениальными.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Путин объявил большую часть Украины независимой, и я сказал: «О, как умно!». Он собирается войти туда и стать миротворцем. Это самые крупные миротворческие силы. Мы могли бы использовать их на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел. Там было больше армейских танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир.

Тем временем Белый дом заявил, что постарается не принимать советов от тех, кто восхваляет президента Путина и его военную стратегию.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2022 года.