CNN: Блинкен отменил встречу с Лавровым, пока от России не будет наглядных шагов к дипломатии

У госсекретаря США Энтони Блинкена была назначена встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на которой они собирались обсудить урегулирование украинского кризиса. Но из-за признания Россией ДНР и ЛНР эту встречу отменили. Блинкен заявил, что США считают российские шаги началом вторжения на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил назначенную на четверг встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет на своём сайте CNN. «Сейчас, когда мы видим, что вторжение начинается и Россия показала, что полностью отрицает дипломатию, нет никакого смысла в проведении этой встречи в такое время. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнёрами, они все согласны», — заявил Блинкен.

Президент США Джо Байден и другие высокопоставленные чиновники США заявили, что решение Путина о признании ДНР и ЛНР и о размещении там миротворцев они считают началом нового российского наступления на Украину. Изначально встречу с Лавровым Блинкен предлагал, чтобы обсудить возможные шаги для разрешения украинского кризиса, но при условии, что Россия не будет нападать на Украину.

Блинкен заявил, что США сохраняют приверженность дипломатии, «если Россия готова сделать наглядные шаги, чтобы дать международному сообществу хоть немного уверенности, что она серьёзно относится к деэскалации и поиску дипломатического решения».

При этом отменена была и встреча Лаврова с министром иностранных дел Франции, назначенная на пятницу.

Блинкен делал заявления об отмене встречи с Лавровым, стоя рядом с министром иностранных дел Украины, который приехал на встречу с американскими чиновниками. Он отметил, что Украина не планирует эвакуировать Мариуполь и Харьков. Он рассказал о том, что у Украины есть два плана: «План А — использование всех дипломатических методов для сдерживания России и предотвращения дальнейшей эскалации». Если этот сценарий не сработает, Украина задействует план Б — «борьбу за каждый дюйм своей земли, каждый город и каждую деревню».

Блинкен также отметил, что, получается, в планах Путина всегда было вторжение на территорию Украины, он хочет восстановить Российскую империю, а если этого не выйдет, то хотя бы сферу влияния России или полный нейтралитет окружающих Россию стран. И Украину он видит не суверенным государством, а порождением России. «Это величайшая угроза безопасности в Европе со времён Второй мировой войны», — приводит CNN слова главы Госдепа США.