«Война теней» теперь идёт в открытую: Le Figaro — о противостоянии разведок США и России

Соперничество между американскими и российскими спецслужбами перешло в новую фазу. Что когда-то было укрыто завесой тайны, теперь происходит у всех на виду, констатирует корреспондент Le Figaro. По мнению журналиста, регулярно распространяя через СМИ разведданные о России, Вашингтон применяет тактику «контринформирования», отвечая таким образом на «гибридные» средства Москвы — однако не исключено, что на самом деле он лишь становится жертвой российской дезинформации.

Противостояние между российскими и американскими спецслужбами сегодня разворачивается в «необычном» ключе: «война теней» теперь ведётся «средь бела дня» — в виде «мировой медийной битвы», полагает корреспондент Le Figaro.

Как поясняет журналист, российской доктрине гибридной войны американцы противопоставили новый метод — «контринформирование». «С самого начала украинского кризиса американский президент и высокопоставленные чиновники его администрации регулярно — и порой чуть ли не в режиме реального времени — предают огласке секретные разведданные о предстоящих манёврах России, дабы таким образом их предвосхитить, — пишет автор. — Предназначение данной тактики — лишить противника Вашингтона эффекта внезапности, которым смогла воспользоваться Москва в 2014 году, когда овладела Крымом*, а также в 2008-м при нападении на Грузию».

В очередной раз американскую методику объяснил в понедельник советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Салливан, комментируя в интервью CBS недавние заявления своего начальника, который в минувшую пятницу сообщил, что российские войска точно начнут наступление на Украину в ближайшие дни. «Мы вели очень активную работу с тем, чтобы показать миру, какие конкретно планы и намерения имеет Россия и каким образом она готовится к претворению их в жизнь, — приводит слова Салливана корреспондент Le Figaro. — Всё, что мы сделали — это объяснили миру, что этот конфликт является не неким кризисом, в который Москву втянули, а жестокой войной, которую она ведёт по собственному выбору».

Из рассекреченных американцами разведданных о действиях России часть представляют собой «классическую чистую информацию», собранную при помощи спутников и средств прослушивания, отмечает автор материала. Как напоминает журналист, США с самого начала широко распространяли снимки, на которых были зафиксированы группировки российских войск у рубежей Украины, и постоянно корректировали свои оценки с учётом новых данных — а, к примеру, когда Москва объявила о возвращении части военнослужащих с проходивших в регионе учений, Вашингтон тут же в ответ обнародовал свои материалы, продемонстрировав, что численность российских сил, напротив, только выросла.

Между тем остальные данные, раскрываемые американцами — как, впрочем, и британцами, с которыми США поддерживают очень тесное сотрудничество в рамках разведывательного альянса англоязычных стран «Пять глаз», — имеют уже совсем другую природу, подчёркивает корреспондент Le Figaro. Как объясняет журналист, заранее разоблачённые Вашингтоном «акции по дезинформации», которые, по заявлениям американцев, готовила Россия — включая, к примеру, фальсификацию нападения украинских сил на Донбасс, — а также такие вещи, как совсем недавно обнаруженный американской разведкой «список лиц, которые будут арестованы после взятия Киева россиянами», уже имеют отношение к области тайных операций — и, судя по всему, США о них стало известно от источников, занимающих высокие посты в российских спецслужбах, а то и непосредственно в Кремле.

Поскольку происхождение таких данных американцы сохраняют в тайне, этот аспект «войны разведок» остаётся малопонятным, признаёт автор материала. Между тем, как полагает журналист, в пользу предположений о том, что у США могут быть информаторы на самой верхушке российского госаппарата, говорит как минимум один прецедент, а именно — история с высокопоставленным российским чиновником Олегом Смоленковым. Его имя раскрыли в сентябре 2019 года российские СМИ, которые сообщили тогда, что чиновник, подозревавшийся в сотрудничестве с ЦРУ, ещё в 2017-м сбежал из России вместе с семьёй, якобы отправившись на борту своей яхты отдыхать в Черногорию, а затем перебравшись за рубеж. Позднее телеканал CNN подтвердил, что Смоленков укрылся в США и что он на протяжении десяти лет работал на американцев, передавая им информацию «прямиком из Кремля» — в том числе и по поводу «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в США. По данным CNN, информатор был эвакуирован ЦРУ в связи с опасениями по поводу того, что его личность случайно раскроет тогдашний президент Дональд Трамп, имевший обыкновение очень неосторожно раскрывать секретные данные в ходе своих встреч с российскими чиновниками. Между тем, как подчёркивает корреспондент Le Figaro, на прошлой неделе Москва выдворила заместителя американского посла в России Барта Гормана без объяснения причин — а Вашингтон в ответ ограничился заявлениями о том, что считает эту высылку шагом, направленным на эскалацию напряжённости, и что рассмотрит возможные варианты симметричного ответа.

«Главные герои действа хорошо знают, как ведётся эта игра теней — и даже знают друг друга лично, — отмечает автор статьи. — Так, нынешний глава ЦРУ Уильям Бёрнс — карьерный дипломат, который говорит по-русски, а с 2005 по 2008 год занимал пост посла США в Москве. В ноябре 2021 года Байден отправил его в Москву, и в ходе этого неожиданного визита он пообщался непосредственно с Путиным, а также встретился со многими высокопоставленными представителями российской разведки».

И тем не менее исключать гипотезу о том, что Америка в данном случае становится жертвой масштабной кампании по дезинформации, нельзя, полагает автор статьи. «Россия — одна из немногих в мире стран, которой управляет бывший профессионал разведслужб, — рассуждает он. — Путин получил воспитание в КГБ, этом «государстве в государстве», наводившем в советские времена ужас на всех, и регулярно показывает, что уроки, выученные в эпоху холодной войны, ни капли не забыл».

Впрочем, несмотря на поначалу скептическое отношение к тем данным, которые разглашали американцы без раскрытия источников, большая часть из них в итоге подтвердилась, отмечает корреспондент Le Figaro. А это, как заявил недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен, позволяет говорить, что ситуация на Украине развивается «по заранее составленному сценарию».



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).