France 2: американские дипломаты снова жалуются на «гаванский синдром» — теперь в Париже и Женеве

Загадочный «гаванский синдром», который впервые появился на Кубе, продолжает преследовать американцев по всему миру: на этот раз пострадали сотрудники дипмиссий в Париже и Женеве, сообщает France 2. В ЦРУ в качестве одной из версий называют применение оружия направленной энергии, которое, возможно, разработали в России или Китае.

Его название будто взяли из книг или фильмов про шпионов — «гаванский синдром», но для ЦРУ он вполне реален. Вот загадка, которую пока не удаётся раскрыть самому могущественному разведывательному агентству на планете.

Загадочная болезнь затронула и Францию: несколько дней назад появилась информация, что пострадал один из американских дипломатов в Париже, а также трое в Женеве, Швейцария.

Всё началось шесть лет назад в американском посольстве на Кубе. Около 30 сотрудников ЦРУ, а затем и дипломаты, начали страдать от головных болей и необъяснимого жужжания. Такие же расстройства потом обнаружили у 200 сотрудников в других странах мира: в Польше, на Тайване, в Колумбии.

То же самое пережил Марк Полимеропулос. Этот бывший сотрудник ЦРУ согласился поговорить с нами во время ежедневного двухчасового перерыва, когда чувствует себя хорошо: в остальное время на него наваливается усталость. Он рассказал, что произошло с ним во время поездки в Россию в конце 2017 года.

МАРК ПОЛИМЕРОПУЛОС, бывший сотрудник ЦРУ: Я жил в пятизвёздочной гостинице в паре шагов от американского посольства. Я проснулся среди ночи с ужасным головокружением, невыносимой мигренью и звоном в ушах. Понимаете, я был в Ираке, в Афганистане, в меня стреляли, но то, что происходило, было по-настоящему страшно. Со мной там что-то случилось. Мы должны узнать, что произошло со мной и другими.

Марк Полимеропулос так и не избавился от этих симптомов и был вынужден уйти с работы, разрушив свою карьеру.

Мы встретились с бывшим директором ЦРУ. Он знает, что агентство расследует версию о возможном применении дистанционного оружия.

ЛАРРИ ПФАЙФФЕР, бывший начальник штаба ЦРУ: Данные свидетельствуют о (применении. — ИноТВ) какого-то вида оружия направленной энергии — микроимпульсов или радиочастотных импульсов. Когда мы думаем о противниках, у которых сейчас может оказаться такая технология, список быстро сокращается до таких стран, как Россия или Китай. Возможно, их некоторых партнёров или исполнителей, как Иран или Куба.

Таким образом, американские спецслужбы больше не считают, что Куба напрямую замешана (в случаях заболевания. — ИноТВ) или несёт за них полную ответственность, однако со всей серьёзностью относятся к возникшей угрозе. Вот что заявила перед комиссией очень сдержанная Аврил Хэйнс — директор нацразведки. Эта женщина, которая возглавляет 18 агентств, в том числе ЦРУ, является самым могущественным шпионом в мире.

АВРИЛ ХЭЙНС, директор Национальной разведки: Имейте в виду, госпожа сенатор, что для нас это важнейшая проблема. Военные и сотрудники разведки работают над этим вопросом. Я могу рассказать вам подробнее, но не здесь, не на публике.

ЛОИК ДЕ ЛА МОРНЕ, корреспондент французского телевидения в Вашингтоне: В Вашингтоне ЦРУ обнародовало первый доклад, откуда удалили все конфиденциальные данные. В нём утверждается, что в некоторых случаях сотрудники испытывали недомогание по естественным причинам или из-за болезни, но по крайней мере в 30 других случаях загадка по-прежнему не разрешена.