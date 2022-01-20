NBC: ЦРУ не нашло в «гаванском синдроме» российского следа

Специалисты ЦРУ пришли к выводу, что большинство случаев проявления печально известного «гаванского синдрома», предположительно поразившего сотни американских дипломатов и шпионов по всему миру, не был результатом посягательств со стороны «враждебных» Америке держав, передаёт NBC. Как подчёркивается в материале канала, жертвы таинственного феномена, за которым, по мнению некоторых американских чиновников, могла стоять и Россия, восприняли выводы экспертов с большим разочарованием — даже несмотря на то, что их позиционируют как предварительные.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в очередном докладе исключило гипотезу о том, что так называемый «гаванский синдром» — совокупность «таинственных симптомов», поразивших сотни сотрудников американских диппредставительств и агентов разведывательных ведомств Вашингтона в нескольких странах — был результатом «глобальной операции некой враждебной США державы», сообщает NBC со ссылкой на осведомлённые источники.

Как уточняется в материале, опубликованном на сайте телеканала, эксперты ЦРУ, изучив несколько сотен задокументированных случаев проявления синдрома, заключили, что хотя примерно в двух десятках из них исключить вмешательство других стран нельзя, а в ещё нескольких причина недомогания не ясна, есть веские основания полагать, что подавляющее большинство зафиксированных инцидентов объясняются другими причинами, а не попытками «России или других иностранных держав» навредить американским дипломатам или добыть разведданные.

По словам источников NBC, предположительно пострадавшие от «гаванского синдрома» американцы, которых ознакомили с выводами специалистов ЦРУ, выразили «глубокое разочарование» в связи с позицией ведомства. Некоторые из заинтересованных лиц при этом указали на то, что заключения экспертов считаются лишь «предварительной оценкой», и что ЦРУ анализировало случаи проявления синдрома самостоятельно, не сотрудничая при этом с другими спецслужбами.

«Свежий доклад ЦРУ, быть может, и позиционируется как «предварительная оценка» и не исключает в отдельных случаях альтернативных гипотез, но для многих преданных своему делу должностных лиц, членов их семей и их коллег он производит впечатление категоричного опровержения», — цитирует NBC заявление общественной организации «Центр защиты прав жертв гаванского синдрома» (Advocacy for Victims of Havana Syndrome), представляющей интересы американских чиновников, сообщавших о случаях таинственного недуга. «У нас есть основания считать, что этот предварительный доклад даже не отражает согласованного мнения всего ЦРУ, а лишь воспроизводит взгляды отдельной группы его сотрудников, сильнее всего заинтересованных в том, чтобы разобраться с этим вопросом и оставить его позади», — также говорилось в документе.

Впрочем, как подчёркивается в материале NBC, тот факт, что ЦРУ нашло для многих зафиксированных в последнее время случаев проявления «синдрома» правдоподобные объяснения, не связанные с враждебными действиями иных стран, почти никого из чиновников, непосредственно занимавшихся проблемой, не удивил. Дело в том, что различные ведомства американского правительства с некоторых пор стали призывать своих сотрудников, испытавших «необъяснимые» головные боли и головокружения, сообщать об этом — и было заранее ясно, что многие из выявленных таким образом не будут соответствовать критериям, которые определили для «гаванского синдрома» американские врачи по результатам обследования дипломатов и разведчиков, первыми получивших повреждения мозга непонятной этиологии, поясняет журналист канала.

Как напоминает автор материала, о «гаванском синдроме» впервые стало известно в конце 2016 года, когда дипломаты и агенты спецслужб США на Кубе стали жаловаться на различные неврологические симптомы, включая потерю слуха и зрения, проблемы с памятью и вестибулярным аппаратом, тошноту и головные боли; при этом пострадавшие отмечали, что незадолго до проявления симптомов слышали какие-то звуки или испытывали другие странные ощущения. За минувшие с тех пор годы аналогичные жалобы озвучили несколько сотен американских чиновников, работавших в десятке различных стран.

В 2018 году американские спецслужбы называли «основным подозреваемым» в этом деле Россию — отдельные чиновники даже обвиняли тогда Москву в намеренном посягательстве на жизнь и здоровье американских дипломатов и агентов ЦРУ, — однако три года спустя ни одно из ведомств так и не собрало достаточно свидетельств, чётко подтверждавших бы, что в за инцидентами стоят какие-то конкретные лица или государства, пишет сайт NBC. Вместе с тем, в 2020 году Национальные академии наук, инженерии и медицины США опубликовали доклад, в котором говорилось, что некоторые из выявленных у жертв «гаванского синдрома» повреждений мозга могли появиться в результате направленного воздействия микроволнового излучения, которое, как подчёркивалось в документе, уже давно изучает Россия. Российская сторона, впрочем, какую-либо причастность к инцидентам последовательно отрицала, отмечает обозреватель NBC.

Американские чиновники уже давно заявляют, что не могут наверняка утверждать, был ли «гаванский синдром» результатом намеренного воздействия, сообщает NBC. Тем не менее, в частных беседах директор ЦРУ Уильям Бёрнс, один из помощников которого в ходе командировки в Дели в 2020-м тоже стал жертвой синдрома, ранее называл инциденты именно «посягательствами». Это, впрочем, не помешало ему поддержать свежие выводы специалистов ЦРУ, говорится в материале американского канала.

Несмотря на то, что несколько высокопоставленных лиц из правительства США сообщили, что доклад ЦРУ не отражает окончательные выводы администрации президента страны Джо Байдена по вопросу «гаванского синдрома», и что собственные расследования продолжают многие другие ведомства, документ обозначил достаточно серьёзную смену курса со стороны Байдена: он и его команда ранее подчёркнуто заявляли, что будут уделять инцидентам значительно больше внимания, чем администрация его предшественника Дональда Трампа, и что к жертвам синдрома нужно относиться со всей серьёзностью и сочувствием, отдельно отмечается в материале NBC.