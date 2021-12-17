Washington Post: спецслужбы и Госдеп США намерены разобраться с «гаванским синдромом»

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили о твёрдом намерении положить конец «гаванскому синдрому» — таинственному недомоганию, которому подвергаются американские дипломаты, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, некоторые американские политики считают, что за «гаванским синдромом» стоит Россия.

Администрация Джо Байдена пытается разработать планы по предоставлению компенсаций и медицинской помощи дипломатам, сотрудникам спецслужб и прочим, пострадавшим от таинственного «гаванского синдрома», пишет The Washington Post. Как отмечает издание, действия властей осложняются неспособностью установить точный диагноз симптомам, а также невозможность понять, кто или что провоцирует их.

Несмотря на запущенное правительством расследование, лучше понять природу «гаванского синдрома» не удалось, пишет The Washington Post. Издание напоминает, что первые случаи синдрома были зафиксированы в посольстве США в Гаване в 2016 году: пострадавшие жаловались на головокружения, головные боли и когнитивные проблемы. С тех пор подобные случаи регистрировались повсеместно.

Следствие не выявило никаких доказательств, однако некоторые высокопоставленные американские политики считают, что за «гаванским синдромом» стоит Россия, воздействующая на американских дипломатов посредством мощного источника сконцентрированной энергии, пишет издание. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс и госсекретарь США Энтони Блинкен пообещали во что бы то ни стало остановить инциденты и выяснить, кто за ними стоит.

Как пишет The Washington Post, в Госдепе США выделили специальную команду из четырёх врачей, которая на постоянной основе занимается новыми случаями «гаванского синдрома». При этом власти признают, что работа медиков осложняется недостаточной точностью диагнозов. Обычно «гаванский синдром» характеризуется даже не симптомами, а серией ощущений: от звона в ушах до головной боли, пишет издание. В отсутствие точных диагнозов врачи предписывают пострадавшим меры, обычно предписываемые при подобных симптомах.

В минувшем месяце директор ЦРУ Уильям Бёрнс встретился со своими коллегами из России, сообщает The Washington Post. В ходе встречи Бёрнс заявил, что российские спецслужбы ждут «последствия» в случае, если причастность Москвы к «гаванскому синдрому» будет доказана.