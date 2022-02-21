Цель — выиграть время: экс-замдиректора Нацразведки США объяснила, зачем Байден согласился на саммит с Путиным

Президент США Джо Байден «в принципе» согласился на саммит с Владимиром Путиным при условии, что тот до момента встречи не будет нападать на Украину. По мнению экс-замдиректора Национальной разведки США Бет Саннер, таким образом Байден пытается выиграть время, передаёт CNN. Кроме того, как считает чиновник, отказ от этой встречи был бы сродни «дипломатической халатности», что, однако, не отменяет того факта, что прийти к согласию Вашингтону и Москве будет трудно.

Мы продолжаем развивать тему последних срочных новостей: президент Байден в принципе согласился на встречу с Владимиром Путиным, если к тому моменту вторжение на Украину ещё не начнётся. Белый дом заявил по этому поводу, что он всегда готов к дипломатии. Тем не менее там также отметили, что Россия, судя по всему, готовится к вторжению. У нас в эфире Бет Саннер, аналитик CNN по вопросам национальной безопасности. Бет, Вы работали заместителем директора Национальной разведки в администрации Трампа. Что Вы думаете о возможном саммите с целью предотвратить вторжение? Это вообще реалистичная перспектива?

БЕТ САННЕР, экс-замдиректора Национальной разведки США: Я бы сказала, что этот саммит нужен. Не проводить такие встречи было бы сродни дипломатической халатности. Но на данный момент, как мне кажется, речь идёт скорее о тактике «выиграть время». Мы по-прежнему не видели появления крупного предлога для нападения. Был предлог для наращивания сил, однако не было никакого события, которое бы оправдало начало вторжения.

Кроме того, я бы сказала, что в свете такого саммита Путин будет смотреться как государственник, который пытается поступить правильно. Но позиции сторон очень и очень далеки друг от друга.

Это ещё мягко сказано. Есть данные о новых спутниковых снимках, которые свидетельствуют об активизации передвижений российских сил на северо-восточной границе Украины. По данным компании Maxar с штаб-квартирой в Колорадо, на этих снимках видно, что Россия развёртывает бронетехнику и воинские формирования. Когда Вы смотрите на всё это — и, кажется, мы даже составили карту, — то Вы видите, что Украина, граница которой на российском направлении вытянута в форме подковы, со всех сторон обложена российскими войсками. С учётом всего происходящего, не кажется ли Вам, что Россия собирается начать крупное наступление? То есть не какое-нибудь незначительное вторжение — хотя, конечно, как говорит президент Украины, нет такого понятия, как «незначительное вторжение». Что Вы обо всём этом думаете?

БЕТ САННЕР: Если наложить поступающие разведданные на другую опубликованную информацию подобного рода, то факты на месте событий и то, что все американцы могут наблюдать благодаря снимкам, которые теперь доступны всем желающим, то тяжело не думать о том, что давления стоит ждать на всех трёх направлениях.

Разведка может всегда что-то сообщать неточно, намерения могут быть иногда неясны, а сами командиры могут менять планы в самый последний момент, чтобы сбить с толку оппонентов. Путин — мастер в деле сбивания людей с толку, так что всё может начаться совсем не так, как мы ожидаем. И начаться всё может вовсе не с залпа ракет по Киеву. Но у него есть много вариантов действий.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2022 года.