Цель — выиграть время: экс-замдиректора Нацразведки США объяснила, зачем Байден согласился на саммит с Путиным
Мы продолжаем развивать тему последних срочных новостей: президент Байден в принципе согласился на встречу с Владимиром Путиным, если к тому моменту вторжение на Украину ещё не начнётся. Белый дом заявил по этому поводу, что он всегда готов к дипломатии. Тем не менее там также отметили, что Россия, судя по всему, готовится к вторжению. У нас в эфире Бет Саннер, аналитик CNN по вопросам национальной безопасности. Бет, Вы работали заместителем директора Национальной разведки в администрации Трампа. Что Вы думаете о возможном саммите с целью предотвратить вторжение? Это вообще реалистичная перспектива?
БЕТ САННЕР, экс-замдиректора Национальной разведки США: Я бы сказала, что этот саммит нужен. Не проводить такие встречи было бы сродни дипломатической халатности. Но на данный момент, как мне кажется, речь идёт скорее о тактике «выиграть время». Мы по-прежнему не видели появления крупного предлога для нападения. Был предлог для наращивания сил, однако не было никакого события, которое бы оправдало начало вторжения.
Кроме того, я бы сказала, что в свете такого саммита Путин будет смотреться как государственник, который пытается поступить правильно. Но позиции сторон очень и очень далеки друг от друга.
Это ещё мягко сказано. Есть данные о новых спутниковых снимках, которые свидетельствуют об активизации передвижений российских сил на северо-восточной границе Украины. По данным компании Maxar с штаб-квартирой в Колорадо, на этих снимках видно, что Россия развёртывает бронетехнику и воинские формирования. Когда Вы смотрите на всё это — и, кажется, мы даже составили карту, — то Вы видите, что Украина, граница которой на российском направлении вытянута в форме подковы, со всех сторон обложена российскими войсками. С учётом всего происходящего, не кажется ли Вам, что Россия собирается начать крупное наступление? То есть не какое-нибудь незначительное вторжение — хотя, конечно, как говорит президент Украины, нет такого понятия, как «незначительное вторжение». Что Вы обо всём этом думаете?
БЕТ САННЕР: Если наложить поступающие разведданные на другую опубликованную информацию подобного рода, то факты на месте событий и то, что все американцы могут наблюдать благодаря снимкам, которые теперь доступны всем желающим, то тяжело не думать о том, что давления стоит ждать на всех трёх направлениях.
Разведка может всегда что-то сообщать неточно, намерения могут быть иногда неясны, а сами командиры могут менять планы в самый последний момент, чтобы сбить с толку оппонентов. Путин — мастер в деле сбивания людей с толку, так что всё может начаться совсем не так, как мы ожидаем. И начаться всё может вовсе не с залпа ракет по Киеву. Но у него есть много вариантов действий.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 21 февраля 2022 года.
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