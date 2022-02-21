Welt: мораторий на вступление Украины в НАТО мог бы временно урегулировать кризис в отношениях России и Запада

Кремль использует Донецк и Луганск для того, чтобы заставить Запад пойти на переговоры, утверждает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. По мнению Ваннера, украинский кризис всё ещё можно разрешить дипломатическим путём. По его словам, Западу стоит уделить внимание позиции Китая, изложенной на Мюнхенской конференции по безопасности, и подумать над мораторием на вступление Украины в НАТО. Эта инициатива, считает Ваннер, могла бы исходить и от самой Украины.

К нам подключается Кристоф Ваннер из Москвы. Кристоф, как можно рассматривать ситуацию на Донбассе на востоке Украины с точки зрения России? Что говорят о ней, о перестрелках, о столкновениях, которые там постоянно происходят?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Александр, всё, что происходит на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, в двух самопровозглашённых республиках — Донецкой и Луганской, решается в Москве. Лидеры сепаратистов вообще не имеют права самостоятельно принимать решения. Как в финансовом, так и в военном отношении их благополучие полностью зависит от главы Кремля. И Кремль теперь использует эти отколовшиеся области — Донецк и Луганск — как ещё одно, так сказать, средство давления, чтобы заставить Запад пойти на переговоры. Кремль сидит у печи и держит руку на переключателе и, если хочет, может повысить температуру на Донбассе, а может и понизить. Вот как всё это выглядит.

И эта эскалация не что иное, как сигнал Западу, НАТО, США как ведущей державе НАТО: садитесь с нами за стол переговоров, и мы серьёзно поговорим о новой архитектуре безопасности в Европе, о том, что Украина не сможет стать членом НАТО, и о том, что расширения НАТО на восток больше не будет.

Можно ли ещё выйти из ситуации дипломатическим путём, как ты оцениваешь?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Да, я определённо думаю, что ситуация всё ещё может разрешиться дипломатическим путём, который всё ещё можно использовать для деэскалации. Мне кажется, что можно было бы уделить особое внимание и сказанному в Мюнхене министром иностранных дел Китая Ваном И: было бы хорошо, если бы Украина была нейтральной, если бы Украина была мостом между Западом и Востоком, а не линией фронта. И, так сказать, хотя бы временный мораторий на то, что Украина не сможет стать членом НАТО, на самом деле мог бы урегулировать вопрос на время. И эта инициатива могла бы исходить от самой Украины. Это стало бы неким фасадом, по крайней мере, для Запада, а также для России.

Кристоф, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2022 года.