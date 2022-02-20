DM: остановить Путина, потому что он не остановится на Украине — Лиз Трасс призвала объединиться перед «российской агрессией»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предупредила, что президент России Владимир Путин не ограничится нападением на Украину, так как желает создать «Великую Россию», сообщает Daily Mail. В связи с этим Трасс призвала союзников объединиться. Кроме того, министр объявила о создании Центра правительственной информации для борьбы с «дезинформацией со стороны России» по ситуации вокруг Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала международное сообщество объединиться в противостоянии «агрессии» России, предупредив, что амбиции российского лидера Владимира Путина идут далеко за пределы Украины, пишет Daily Mail.

В эксклюзивном интервью воскресному приложению издания Трасс заявила, что, если Москва нападёт на Украину, это станет предвестником того, что Россия применит силу для «аннексии» других бывших советских республик. По словам британского министра, цель Кремля заключается в том, чтобы «вернуть время к середине 1990-х годов или даже раньше».

«Мы должны остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Под угрозой находятся страны Балтии... Западные Балканы тоже. Путин публично заявил, что хочет создать Великую Россию, что хочет вернуться к прежней ситуации, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы», — отметила Трасс.

В связи с этим, как полагает министр, важно, чтобы Великобритания и её союзники совместно противостояли Путину. «На следующей неделе может быть Украина, но какая страна будет следующей?» — предупреждает Трасс.

Впрочем, по её словам, российское вторжение на Украину для президента России обернётся концом 23-летнего пребывания у власти. Так, Трасс предупредила, что украинцы будут сопротивляться вторжению и Кремль «увидит гробы, возвращающиеся в Россию».

На фоне роста нарастающей напряжённости вокруг Украины министр иностранных дел поддержала действия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по её словам, «проявил лидерство, работает с нашими американскими союзниками и работает с нашими европейскими союзниками».

Однако политик предупреждает, что процесс сбора разведывательных данных относительно планов Кремля осложняется российскими кампаниями по дезинформации, включая заявления об отводе войск от границы с Украиной.

«Была распространена ложная информация о том, что произошёл какой-то отвод войск; никакого отвода не было, всё, что мы видели — наращивание войск на границе, и мы по-прежнему считаем, что высока вероятность того, что Путин вторгнется, и нам нужно к этому готовиться», — приводит Daily Mail слова Трасс.

По её словам, с начала месяца было выявлено 40 случаев распространения ложных данных со стороны России по украинскому вопросу. В связи с чем Трасс объявила о создании Центра правительственной информации (GIC), в задачи которого войдёт борьба с «дезинформацией со стороны России» по ситуации вокруг Украины. Центр станет первым подобным подразделением со времён холодной войны.

«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила своё, так что мы на протяжении долгих лет сталкивались с российской дезинформацией», — утверждает министр.

Кроме того, в интервью, которое Трасс дала незадолго до того, как отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности, политик поделилась своими впечатлениями от встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как отмечает издание, хотя Лавров назвал состоявшиеся в Москве переговоры «разговором немого с глухим», Трасс тактично описала российского политика как представителя «очень старой школы» ещё времён СССР. «Я ясно дала ему понять, что вторжение России на Украину будет огромной ошибкой — и украинцы дадут отпор», — подчеркнула министр.



По её словам, в течение десятилетия угроза со стороны России не воспринималась «достаточно серьёзно некоторыми нашими союзниками», а теперь пришло время «укрепить решимость». Для этого необходимо помогать Украине поставками оборонительного вооружения и выработать пакет антироссийских санкций.