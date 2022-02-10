Guardian: глава МИД Британии полетела в Москву без «главного рычага воздействия»

В четверг министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс примет участие в переговорах в Москве. Но результативность её визита находится под вопросом, поскольку британское правительство так и не вынесло на рассмотрение парламента изменение законов, касающихся санкций против «российского режима», пишет The Guardian.

В четверг министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс собирается встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Но её план принять до поездки в Москву «самый жёсткий режим санкций против России» вызывает сомнения, пишет The Guardian.

Примечательно, что речь идёт о первом визите главы МИД Соединённого Королевства в Россию за более чем четыре года. По словам ведомства, Трасс будет настаивать на том, чтобы Москва соблюдала международные соглашения, включая Хельсинкскую декларацию, Минские соглашения и Будапештский меморандум, который «обеспечивает уважение независимости и суверенитета Украины».

«Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы неоднократно повторяли, что любое дальнейшее вторжение повлечёт за собой серьёзные издержки, в том числе за счёт скоординированного пакета санкций. У России есть выбор. Мы настоятельно призываем её к взаимодействию, снижению напряжённости и выбору пути дипломатии», — заявила Трасс перед отлётом в Москву.

В министерстве утверждают, что Лондон возглавляет международные усилия по «предотвращению вторжения». Однако влияние Великобритании ограничено, поскольку она не является членом нормандского формата, который призван контролировать выполнение Минских соглашений, обращает внимание The Guardian.

Кроме того, под вопросом находится закон о санкциях, который ранее анонсировала Трасс. Она утверждала, что потенциальные широкие ограничения, от которых «негде будет спрятаться», затронут компании и людей, которые предоставляют «стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму».

Трасс обещала депутатам, что законы будут приняты к 10 февраля, но парламент так и не получил о них какой-либо информации. В итоге у оппозиции появились подозрения, что правительственные юристы столкнулись с серьёзными трудностями при попытке сформулировать «радикальные и беспрецедентные меры».

По словам издания, в пресс-релизе МИД не упоминается какая-либо дата внесения вопроса о санкциях в свод законов. При этом известно, что крупные изменения по этому вопросу, как правило, требуют одобрения парламента.

«Без законов о санкциях, которые, по словам правительства, оно будет готово применить в случае вторжения России на Украину, визит Трасс (в Москву. — ИноТВ) окажется без ключевого рычага воздействия», — подчёркивает The Guardian.

«Я не знаю, где находится обещанный закон», — признался главный секретарь теневого Министерства финансов Пэт Макфадден. При этом он призвал правительство внести на рассмотрение палаты общин неоднократно откладываемую инициативу об экономических преступлениях для защиты национальной безопасности.

«Лиз Трасс должна перестать гоняться за громкими заголовками и, наконец, расправиться с приспешниками Путина после многих лет невыполненных обещаний», — заявила представитель Либерально-демократической партии Лейла Моран. «И снова одни слова и никаких действий. Возможно, это самая досадная ошибка, которая касается обещаний правительства принять меры в отношении грязных денег, утекающих из России в Великобританию», — добавила она.

Между тем, по данным The Guardian, правительство Бориса Джонсона работает над новыми законами о санкциях против России. Но готовы они будут только к концу текущего месяца.