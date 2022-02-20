Реклама российской мощи: обозреватель CNN об учениях Москвы и Минска

Перспективы разрешения нынешнего кризиса на Украине дипломатическим путём выглядят достаточно блекло, особенно на фоне нынешних ядерных учений России и Белоруссии, считает бывшая глава Московского бюро CNN Джилл Догерти. По её словам, эти учения походят на «рекламу российской мощи и влияния», притом что в ходе них задействованы новейшие ракеты, способные нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

У нас в эфире Джилл Догерти. Она почти десять лет проработала главой Московского бюро CNN и теперь трудится в качестве обозревателя. Она выходит с нами на связь из Москвы. Джилл, президент Байден и министр обороны Ллойд Остин считают, что Владимир Путин принял решение вторгнуться на Украину. Можно ли, по Вашему мнению, этот кризис урегулировать дипломатическим путём?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, обозреватель CNN: Знаете, что касается дипломатического решения — по крайней мере, если судить по тому, что происходит в публичном пространстве, — я настроена не слишком оптимистично. Потому что если Вы послушаете, что говорит Россия, то им нужен так называемый пакет или, по сути, пакетная сделка, по которой архитектура безопасности в Европе, сложившаяся после холодной войны, будет полностью изменена. По их словам, США не обращают внимание на их красные линии. И я перечитала, буквально пару дней назад, заявление, вернее ответ России на ответ Вашингтона на первоначальный ответ Москвы.

Они заявили, что если США не желают соблюдать эти юридически обязывающие гарантии, то мы — то есть Россия — будем вынуждены прибегнуть к военно-техническим средствам или мерам. Именно такую формулировку довольно давно использовал президент Путин. Не вполне ясно, что именно он имел в виду, но звучит не очень воодушевляюще.

Так что если сейчас в кулуарах не происходит ничего особенного — а нам об этом ничего не известно, — то в дипломатическом плане всё выглядит не слишком многообещающе.

Это точно. Я хотела ещё спросить Вас об этих учениях, за которыми наблюдал Владимир Путин. Речь идёт о российских учениях стратегических сил. Почему эти учения так важны?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Прежде всего, надо оговориться, что никто не говорит об использовании ядерного оружия на Украине. Однако касательно того, чем занимался президент… Всё это — элемент военных учений, причём очень крупных, которые они проводят вместе с Белоруссией. И эта стадия — кульминация этих манёвров. И президент Путин, и президент Белоруссии Лукашенко сидели в «ситуационной комнате» в Кремле и следили за ходом учений. По сути, ядерная триада — ядерные средства воздушного, наземного и подводного базирования — может быть использована Россией для доставки ядерных боеголовок.

Некоторые из этих ракет созданы с использованием новейших технологий. И я бы скорее назвала это рекламой российской мощи и российского влияния. Я, повторюсь, не утверждаю, что они воспользуются этими средствами, но такую возможность не следует полностью исключать. Некоторые из этих средств, кстати говоря, могут использоваться в связке как с ядерными, так и с обычными боеголовками. При этом ряд этих средств можно использовать в этом регионе, но, надеюсь, всё же без ядерных боеголовок.

Да уж, будем надеяться. С нами была Джилл Догерти из Москвы, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2022 года.