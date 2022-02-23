WSJ: Путин перехитрил Запад — потому что тот живёт в своём мире

Хотя Запад и сумел выступить относительно единым фронтом на фоне вызова Владимира Путина по Украине, российский лидер по-прежнему владеет инициативой и вполне способен перехитрить Запад вновь, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, дело не только в способности Путина идти на большие, но просчитанные риски, но и в том, что Запад не понимает, как думает российский лидер.

Западные лидеры прилагают все усилия, чтобы определиться с ответом на неожиданно радикальный вызов Владимира Путина порядку в Европе, который сложился после окончания холодной войны, и результаты пока достаточно неоднозначные. Запад сумел выработать нечто похожее на единую позицию по вопросу о предельных уступках, а также принял решение о масштабе санкций, с которыми Путин столкнётся, если начнёт войну. Ни позёрство Парижа, ни флегматичная пассивность Берлина не помешали Западу выработать единую позицию. «Это достижение, и администрацию Байдена стоит за него похвалить», — пишет The Wall Street Journal.

И всё же это оборонительное, но не решающее достижение. Как показало выступление Путина, президент России по-прежнему «стоит у штурвала» и следующий этап противостояния будет определяться именно исходя из его решений, а не из решений Запада. А ведь Россия — это держава, которую западные лидеры высмеивали десятилетиями («бензоколонка, которая строит из себя страну», как выразился однажды сенатор Джон Маккейн); однако она сумела захватить дипломатическую и военную инициативу в Европе, и Запад пока что не может никак этому помешать. «Мы заламываем руки, предлагаем Путину выходы из кризиса и надеемся, что наши тщательно выверенные описания возможных санкций заставят его поменять своё мнение», — отмечает газета.

В лучшем случае Запад ответил на стратегический сюрприз импровизацией, однако до серьёзной политики на российском направлении ещё очень далеко. По этой причине весьма вероятно, что в ближайшем времени Путин продолжит переигрывать своих западных соперников и вытаскивать из своей шляпы всё новых кроликов.

В плане противодействия Путину у Запада есть две проблемы. Первая — это проблема воли. Запад не хочет идти с Россией на конфронтацию, и в ходе любого кризиса старается урегулировать ситуацию. Подобная базовая установка не только делает умиротворение привлекательным вариантом каждый раз, когда возникают трудности; она мешает Западу мыслить проактивно. В результате, когда Россия перестаёт беспокоить Запад, тот перестаёт о ней думать.

Вторая проблема — это проблема воображения. Западные лидеры по-прежнему не понимают Путина. Большинство из них видят, что это не просто очередной бесцветный конъюнктурщик, считающий, что он впишет своё имя в историю, назначив рекордное число женщин на высокие посты в Центральном банке. Они начинают понимать, что ему нужна игра со ставками повыше; и они начинают понимать, что он имеет в виду, когда говорит о возрождении Советского Союза. Однако они всё же ещё не осознали, какая пропасть отделяет их мир от мира Путина — и, пока они этого не поймут, российский лидер будет продолжать обманывать их ожидания и вмешиваться в их планы.

Путин, продолжает The Wall Street Journal, это прежде всего игрок, который привык идти на большой риск с холодной головой. Нельзя сказать, конечно, что он никогда не ошибается, однако у него за плечами солидный опыт того, как следует брать на себя просчитанные риски и навязывать свою волю более сильным противникам. «Подобно Наполеону Бонапарту, он может застать своих противников врасплох и обыграть их по той причине, что он готов пойти на риск, на который вы бы никогда не пошли, а также наносить удары тогда и так, как никто не может предвидеть или помыслить», — считает издание.

При этом Путин ностальгирует по советскому времени. Он — продукт системы, в рамках которой власть порождала истину, а истина укрепляла власть. Советская власть стояла на лжи, которую правительство продвигало в обществе как неоспоримую истину. Если товарищ Сталин говорил, что солнце — зелёное, а небо — розовое, то его способность проталкивать эту ложь только усиливала его власть. Когда Западу кажется, что он разоблачает Путина как лжеца, на его позиции в России и, как ему кажется, на Украине, это никак не влияет.

«Путин — это чрезвычайно умелый правитель, самая крупная российская фигура со времён Сталина, однако и у него есть свои проблемы. Российская мощь по-прежнему страдает от ограничений материального и демографического характера, в то время как ни один кремлёвский правитель не может позволить себе вечно игнорировать такой геополитический фактор, как расцвет Китая. Если западные лидеры смогут преодолеть свою постисторическую зашоренность и разработать связную стратегию для действий в реальном мире в противовес миру их грёз, эффективный отпор Владимиру Путину станет вполне достижимой целью, хотя и отнюдь не простой или тривиальной», — подытоживает The Wall Street Journal.