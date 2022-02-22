Макфол о признании ЛНР и ДНР: «стоит ожидать гораздо большего»

«Гневный и оскорблённый» тон Владимира Путина заставляет задуматься о том, что признанием независимости Луганской и Донецкой Народных Республик дело не ограничится, заявил в интервью MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол. По мнению дипломата, российский лидер не выказывает никакой заинтересованности в переговорах с Джо Байденом.

Посол Макфол, первый вопрос Вам. Прокомментируйте речь, которую произнёс сегодня в Москве Путин: что он говорил, что это значит и что из этого следует? И действительно ли всё так плохо, как я описал во вступительном слове?



МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Думаю, ещё хуже. Ваши формулировки мне понравились, но, по-моему, дела обстоят ещё хуже. Просто напомню: сначала он встретился со своим Советом безопасности и говорил о том, почему им нужно приступить к процедуре признания этих двух республик… Двух «народных республик», кстати. Луганской и Донецкой. Напомню, именно «народные республики» Сталин установил в Восточной Европе после 1945 года. Так что эти события перекликаются.



Затем он выступил по национальному телевидению. Вот кадры этого выступления. У меня не было возможности прослушать его целиком. Это была длинная речь. Но я прослушал существенную часть, Джон, по-русски. Это была очень, очень гневная речь. Этот человек чувствует себя оскорблённым, считает, что его реакция оправданна. И у меня возникло впечатление, что стоит ожидать гораздо большего, помимо признания независимости этих двух республик.



И сразу после этого выступления он встретился с двумя лидерами, номинальными лидерами, этих двух республик и подписал с каждым из них два соглашения: одно — о признании их независимости, второе — о военном сотрудничестве. Иными словами, теперь эти два независимых государства — союзники России.



Ещё один вопрос Вам, Майк. Я не говорю по-русски — разве что могу заказать водку и икру в московском баре, не более того. Так что сам я эту речь не слушал и не решился охарактеризовать её так, как Вы… Хотя другие охарактеризовали. Тёмная, агрессивная, оскорблённая, гневная… Этот тон… Вы ведь изучали Путина, Вы неоднократно бывали с ним в одном помещении. Когда Путин такой — это показуха? Или Вы слышите в его голосе искреннюю обиду, и у Вас, скажем так, встают волосы дыбом, чего, возможно, не было в последние недели?



МАЙКЛ МАКФОЛ: Второе. Это не показуха. Ему не надо никому ничего показывать. Он диктатор России. Он может не беспокоиться по поводу электората, генералов и так далее. Слишком много разговоров о том, чтобы «спасти лицо», «дать задний ход»… Но российская политическая система работает совсем не так! Напомню, Путин у власти уже 22 года! Так что он ни к кому не прислушивается. Он делает это не напоказ. Это, по-моему…



Но ещё он не… Скажем начистоту, он не подавал сигналов о том, что хочет встретиться с президентом Байденом, провести с ним саммит, переговоры. Ничего такого я сегодня в его голосе не уловил. Это не значит, что он не передумает завтра. Но он производил впечатление российского лидера, готовящего свою страну к войне.



Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года.