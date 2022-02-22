NBC предупредил американцев об экономических последствиях «российского вторжения»

Если Россия «вторгнется» на Украину, санкции Запада и ответные санкции Москвы приведут к подорожанию топлива в Европе и США, отмечает NBC. В результате вырастут цены на товары повседневного спроса, а рост американской экономики может замедлиться. Белый дом уже признал, что конфликт с Россией не будет «безболезненным» для американского народа.
Возможное вторжение в тысячах миль отсюда может сильно ударить по кошельку американцев здесь, в нашей стране. Цены на топливо и продукты питания, инфляция, инвестиции — всё это в зоне риска. Белый дом призывает компании быть бдительными из-за возможных российских кибератак против бизнеса и инфраструктуры и предупреждает о потенциальных экономических последствиях в ближайшие недели.
ДЖО БАЙДЕН, президент США:Не стану притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на наших ценах на энергоносители.
КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США:Иногда от нас требуетсяактивно вмешаться и, возможно, понести какие-то убытки. В данном случае это может быть связано, к примеру, с ценами на энергоносители.
Россия — один из крупнейших производителей нефти и природного газа. И санкции Запада или ответные меры со стороны российского президента Владимира Путина могут привести к перебоям в поставках нефти. Это значит, что цены на бензин в США могут взлететь. Возможно, галлон подорожает на целых 30 центов. И это ещё не всё. Отопление вашего дома тоже может подорожать.
МАРК ЗАНДИ, главный экономист Moody’s Analytics: В Европе цены на газ и отопление вырастут значительно больше, но, поскольку мы поставляем много нашего газа в Европу, у нас цены тоже вырастут. Так что да, мы станем платить больше.
Это подорожание нефти и газа может ещё больше разогнать инфляцию, так что товары повседневного спроса, включая продукты питания, станут обходиться дороже. Это может замедлить экономический рост. Если Россия вторгнется.
Также вероятно, что кризис приведёт к новым резким колебаниям на рынках: мировые инвесторы беспокоятся о ходе потенциального конфликта и о его возможных последствиях для американских инвестиций.
СТЕФАНИ РУЛ, корреспондент NBC:А те, кто, скажем, планировал в этом году уйти на пенсию и жить на свои пенсионные накопления… Стоит ли им подумать ещё раз?
МАРК ЗАНДИ: Думаю, что им, возможно, стоило бы взять паузу и посмотреть, во что всё это выльется, насколько это повредит их сбережениям.
В то время как население готовится к потенциальным экономическим последствиям, эксперты выражают надежду, что ущерб будет кратковременным, но при этом предупреждают, что многие факторы остаются неизвестными — в случае, если Россия вторгнется.
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