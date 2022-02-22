Welt: признание ЛНР и ДНР не закрывает России дорогу к переговорам с Западом

В ходе телеобращения к гражданам России президент России Владимир Путин объявил о признании Луганской и Донецкой народных республик, сообщает Welt. Как утверждает корреспондент Кристоф Ваннер, несмотря на то что «резкая риторика» Путина способствует обострению ситуации, переговоры между президентами России и США всё ещё могут состояться, поскольку о «нападении» на Украину речи пока не идёт. По его словам, признание двух республик в данный момент является «меньшим из всех зол».

Мы хотим обсудить ситуацию с нашим коллегой Кристофом Ваннером, он сейчас находится в Москве. Кристоф, конечно, ты тоже следил за этой речью. Необходимо проанализировать многое из сказанного.

Секунду. Очевидно, что нам показывают тот момент, когда он признал две народные республики, то есть подписал указ. Вероятно, это произошло раньше. Эти кадры сейчас крутят по российскому телевидению. Он действительно признал эти две народные республики. Прошу прощения, что перебиваю, но я просто хотел вкратце это продемонстрировать. Теперь это должны подтвердить депутаты Госдумы. Это означает, конечно, что налицо явная эскалация...

О которой мы собираемся поговорить с Кристофом Ваннером. Сейчас мы наблюдаем кадры, мы только что услышали речь. Карстен уже кое-что подытожил. Кроме того, он сказал, что Россия имеет право себя защищать и будет это делать, если к её горлу приставят нож. И, Кристоф, прежде всего он говорил о том, что Украина намерена создать ядерное оружие, и это, конечно, представляет серьёзную угрозу для России. По этой причине, похоже, сейчас разъясняется необходимость самозащиты с точки зрения Москвы и, следовательно, вторжения на Украину или же...

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Нет, до этого дело пока не дошло. Если я правильно понял президента, он не говорил о вторжении на Украину. Он собирался признать или хотел признать эти две отделившиеся от Украины области — Донецкую и Луганскую, и с помощью этого указа, вероятно, сделал это. Да, это реалии, которые создал президент России, а дальше, не исключено, может сложиться так, что через несколько дней в Донецке и Луганске, в этих двух самопровозглашённых республиках, будет проведён референдум. И по результатам этого референдума может выясниться, что эти две республики просят о включении в состав Российской Федерации. Но примерно так было и с Крымом, и сегодня в глазах россиян Крым является частью Российской Федерации, что не признаётся международным правом. А с точки зрения международного права черноморский полуостров Крым всё ещё остаётся украинской территорией. Но, конечно, это не имеет большого значения для Владимира Путина. В данном случае ситуация может развиваться по тому же сценарию, но может случиться и иначе.

Может быть и так, что эти две республики будут признаны Россией, а остальным миром — нет, и они будут зависеть от Российской Федерации как некие несамостоятельные объекты. А он будет просто использовать их для того, чтобы задеть Украину за живое, и чтобы у Украины были проблемы с её территориальной целостностью. И из-за этого о ней как о члене НАТО, конечно, не может быть и речи, потому что НАТО не принимает страны, у которых есть неразрешённые территориальные споры. Есть опасения и из-за того, что в таком случае статья 5 Североатлантического договора может стать актуальной. На этот случай распространялось бы право на коллективную самооборону, но в НАТО никто не хочет войны с Российской Федерацией, вероятно, второй ядерной державой в мире.

Да, ты упомянул статью 5 НАТО. Она применялась лишь один раз после терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Однако сейчас, Кристоф, естественно, возникает вопрос. Путин сделал резкие выпады в адрес Запада, НАТО, ЕС. Он говорил о том, что Украина — всего лишь марионетка США. Возможен ли вообще в этих условиях разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Да, переговоры, безусловно, могут состояться. Условие со стороны американцев: если вторжения на Украину не будет. До тех пор, я предполагаю, США готовы держать канал связи открытым, и никакого вторжения на Украину пока не происходит. Пугает и то, что Кремль сейчас обвиняет Украину в возможной работе над созданием ядерного оружия.

И Украина, несомненно, способна на это. Потому что раньше, во времена Советского Союза, на территории Украины также было великое множество соответствующих производственных мощностей, а после распада СССР Украина просто отказалась от ядерного оружия. В противном случае она была бы третьей ядерная империей, или третьей ядерной державой. Потом всё оружие передали России, но Украина имеет возможность производить такое оружие, и русские это знают, и это уже следующий пункт разногласий.

И когда президент обостряет ситуацию своими заявлениями, действительно может случиться всё, что угодно. Путин совершенно непредсказуем, и я также удивлён резкой риторикой, которую он вновь сегодня использовал. И то, каким будет следующий шаг, может действительно вызывать страх и трепет. И меньшим из всех зол, простите, что я так выразился, является признание этих двух республик. Это довольно плохо для Украины, но, если Владимир Путин продолжит, мы столкнёмся с большой войной в Европе. Можно только надеяться, что этого не произойдёт и что Джо Байдену каким-то образом удастся остановить президента России.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.