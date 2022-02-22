DT: Прити Пател рассказала, как убережёт британцев от «вредоносной активности» России

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател опубликовала статью в газете The Daily Telegraph, в которой она пояснила, какие меры намерено принять британское правительство и она лично, чтобы удержать Россию от вредоносной активности на Украине. Кроме того, она заверила британских граждан, которые находятся на Украине, что Лондон их поддерживает.

«Ситуация на Украине остаётся критической», — пишет министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в своей авторской статье для The Daily Telegraph. Она отмечает, что вторжение России на Украину будет иметь ужасные итоги для обеих стран, а последствия будут ощутимы по всему миру.

Пател отмечает, что её правительство старается сделать всё возможное, чтобы поддержать британских граждан, которые всё ещё находятся на Украине. В частности, они делают семейные визы по упрощённой схеме и бесплатно, в приоритетном порядке рассматривают запросы на получение паспортов, в том числе для суррогатных матерей.

При этом, по её словам, российское правительство ведёт кампанию по дезинформации. Но она отмечает, что такое уже бывало: «Мы не должны удивляться — мы должны быть готовы к ещё большей дезинформации». Она также заявила, что Россия наращивает свои информационные операции, которые призваны создать почву для военных действий против Украины, и дальше их будет больше. Она предполагает развитие информационной войны и кибератак против Запада. Поэтому британское информационное подразделение правительства вовсю работает над идентификацией и борьбой против российской информационной агрессии.

Она напомнила, как Великобритания действовала после событий в Солсбери: выслала 23 российских дипломата, наделила дополнительными полномочиями полицейских. За последние два года Великобритания ввела новые санкционные режимы против людей, замешанных в коррупции и ущемлении прав человека. А на прошлой неделе Лондон усилил санкции против россиян, что, по её мнению, должно заставить Кремль изменить политику.

«Грязные деньги и коррупция составляют сердцевину российского правительства», — пишет Пател, отмечая, что она намерена принять самые жёсткие меры, чтобы не позволить российским элитам воровать в России, а тратить деньги в Великобритании, эксплуатировать её финансовую систему и угрожать её безопасности. Поэтому они решили остановить работу программы «золотых виз» для инвесторов, принять меры против незаконных финансовых потоков, в частности раскрыть владельцев британских офшоров.

«Грязным деньгам, связанным с Кремлём, в этой стране не рады, и я использую все имеющиеся у меня полномочия против тех людей, кто старается навредить нашей демократии и нашим людям». Она также пообещала, что не просто будет противодействовать конкретным людям, но предложит закон по противодействию угрозам от других государств и реформирует законы о шпионаже.

Пател отметила, что Украина сообщает о вредоносной киберактивности, в которой она обвиняет Россию, при этом, по словам британского политика, и британские власти отмечали попытки российских хакеров проникнуть в систему британских СМИ, телекоммуникаций и энергетики.

Прити Пател пообещала, что будет обсуждать с союзниками варианты дальнейших коллективных мер по защите внутренней безопасности. Они все вместе пытаются убедить Россию отступить, поддерживают суверенитет Украины, стремятся защитить себя и своих граждан на Украине. «Мы с союзниками призываем Россию к снижению напряжённости, к отступлению и выбору дипломатического пути. Дальнейшее российское военное вторжение будет не только стратегической ошибкой, но и политической, военной, гуманитарной и финансовой катастрофой, и выводы будут лишь трагическими», — написала министр внутренних дел Великобритании в своей статье для The Daily Telegraph.