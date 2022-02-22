CNN: Вашингтон не горит желанием называть признание ЛДНР «вторжением»

Американские чиновники пока что отказываются называть признание Россией ДНР и ЛНР «вторжением», что говорит о нежелании США вводить наиболее жёсткие из возможных санкций против Москвы, передаёт CNN. Как отмечает канал, в таком случае эти санкции не так сильно ударят по самим США и Европе, однако подобное поведение Вашингтона пошатнёт доверие к словам Байдена. Кроме того, Белому дому предстоит большое решение — встречаться или не встречаться с Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, согласно которому запрещаются все деловые связи с отколовшимися от Украины регионами. По словам президента, такой шаг «помешает России воспользоваться плодами её вопиющего нарушения международного законодательства». Он также отметил, что США «продолжат тесные консультации со своими союзниками и партнёрами, включая Украину, касательно дальнейших шагов».

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен выступил со следующим предупреждением, цитата: «Признание Кремлём независимости так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик потребует скорого и твёрдого ответа, и мы в сотрудничестве с нашими партнёрами предпримем соответствующие шаги». Детально сложившуюся ситуацию мы обсудим с корреспондентом CNN в Белом доме Джоном Харвудом.

Итак, мы знаем, что этот исполнительный указ, подписанный Джо Байденом буквально через несколько часов после приказа Путина, — это дебют, первый ход или аперитив; затравка. Новые шаги последуют уже во вторник. Однако дошли ли мы до стадии финансового армагеддона? В этом ли направлении движутся США и НАТО?

ДЖОН ХАРВУД, корреспондент CNN в Белом доме: Да, это вполне возможно, но наверняка сказать трудно. Сегодня вечером администрация Байдена и чиновники в сфере национальной безопасности в ходе конференц-звонка с репортёрами отказались говорить, что введение войск в эти два отколовшихся региона — это точно вторжение. Это говорит о возможном нежелании вводить самые жёсткие санкции, о которых предупреждала администрация Байдена и НАТО. И это может несколько пошатнуть доверие к администрации, так как президент Байден ранее заявил, что если границу пересекут танки и войска, то такой шаг спровоцирует полномасштабное введение санкций.

При этом, что касается того фрагмента с заявлением постпреда США при ООН, который вы только что показывали… Она сказала, что заявление Путина о миротворцах — это чушь, и мы знаем, кто это такие на самом деле. И если речь действительно идёт о российских войсках, то непонятно, как администрация Байдена будет определять вторжение, которое подразумевает введение жёстких санкций, о которых так давно говорят. Речь идёт об отключении России от мировой финансовой системы, персональных санкциях против олигархов и даже, возможно, против самого Путина, отключении «Северного потока — 2».

Подобные меры нанесут России реальный ущерб, но также повлекут за собой экономический удар по Европе и США. И если США и НАТО увильнут от этих жёстких санкций из-за возможного эффекта бумеранга, то такой шаг выявит слабое место в их, казалось бы, сильном объединённом фронте.

Мы также слышали, что Джо Байден выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным — при условии, разумеется, что вторжение не состоится. Что теперь будет с этой встречей?

ДЖОН ХАРВУД: Думаю, что с ней будет то же самое, что и со встречей госсекретаря Блинкена с его российским коллегой Сергеем Лавровым, которая должна пройти в четверг. Однако этим переговорам не бывать, если начнётся вторжение. Я бы предположил, что нынешние заявления администрации говорят о том, что они, возможно, и не будут классифицировать эти перемещения войск как вторжение. Не исключено, что встреча всё же состоится. При этом Белый дом Байдена сообщил, что встречи, и уж точно саммита Путина и Байдена не будет в случае вторжения. Так что сегодня-завтра администрации Байдена предстоит большое решение.

Да, в Белом доме Вы надолго. С нами был Джон Харвуд, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года.