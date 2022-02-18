Замгоссекретаря США: новые санкции сделают из России изгоя финансовой системы

Заместитель госсекретаря США по экономике и энергетике Хосе Фернандес рассказал в интервью Le Monde, что администрация Байдена готовит новый пакет «беспрецедентных» санкций на случай вторжения России на Украину, которые превратят страну-агрессора в изгоя финансовой системы. При этом чиновник подчеркнул, что этот конфликт негативно повлияет на экономику всех стран мира, поэтому Америка выступает за диалог и ищет возможности стабилизировать газовый рынок.

Подготовка санкций против России в случае её вторжения на Украину вызвана желанием администрации Байдена ограничить возможную дестабилизацию на газовом рынке, рассказал в интервью Le Monde заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес.

По словам Фернандеса, который принимает непосредственное участие в разработке ответных мер, они сильно ударят по российской экономике, особенно по финансовой системе. Кроме того, будет введён экспортный контроль на продукты, которые важны для амбиций Кремля и Владимира Путина. Американский чиновник отметил, что «рассматриваются все варианты» «беспрецедентных» ограничений, список которых будет только расширяться. «Однако то, что мы планируем, выходит за пределы простых санкций, — отметил заместитель госсекретаря. — Мы говорим о действиях, которые должны изолировать Россию и превратить её в изгоя финансовой системы».

В то же время собеседник французской газеты подчеркнул: США надеются, что им не придётся вводить санкции, и именно поэтому выступают за диалог и дипломатический путь. Фернандес указал, что Вашингтону не хотелось бы наблюдать эскалацию конфликта и её разрушительные последствия, но он готов ответить на неё вместе со своими союзниками. С самого начала администрация Байдена проводит тесные консультации с европейскими партнёрами. Как утверждает представитель правительства, Америке удалось добиться «широкого консенсуса» с её ключевыми союзниками, в том числе в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, по быстрому и «высокоинтенсивному» ответу.

На вопрос о «Северном потоке — 2» Хосе Фернандес не стал вдаваться в детали и сослался на слова президента Байдена о том, что в случае вторжения на Украину этот проект не продвинется. По словам чиновника, украинский кризис подтвердил то, о чём говорили в Вашингтоне с самого начала: российский газопровод — это «плохая сделка» как для Украины, так и для Европы, потому что он является рычагом давления на союзников, главным образом на Германию.

В заключение разговора с Le Monde заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды обратил внимание на «честность» Джо Бадена, который предупредил о негативных последствиях конфликта и санкций против России для простых американцев. Фернандес отметил, что это ещё одна причина, почему Америка идёт по пути дипломатии и диалога. «Последствиями российского вторжения станут не только человеческие жертвы — оно скажется на экономике всех стран», — считает чиновник. В связи с этим Вашингтон работает с компаниями и странами-поставщиками, чтобы определить объёмы дополнительного газа, который может поступить не из России.