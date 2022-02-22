В Донецке празднуют, а в Киеве боятся и негодуют — WION о реакции на российское признание ДНР и ЛНР

На Украине по-разному восприняли новости о российском признании независимости ДНР и ЛНР, передаёт WION. Если в получившем официальную поддержку Москвы Донецке местные жители праздновали и запускали салюты, то киевляне признавались, что испытывают шок и страх, и настаивали, что территории принадлежат Украине.

Российское признание украинских мятежных регионов вызвало разную реакцию на Украине. Жители Киева отказались принимать такое положение дел, в то время как в Донецке отпраздновали решение (Москвы. — ИноТВ). Празднования прошли в центре города, и некоторые жители Донецка, находящегося под контролем ополченцев, запускали салюты. Люди, вышедшие на улицу, чтобы отметить радостную новость, размахивали российскими флагами и скандировали «Россия! Россия!».

АЛЕКСАНДР, житель Донецка: Непередаваемые ощущения, незабываемые. Восемь лет шла эта ситуация, и вот мы уже наконец-то Донецкая Народная Республика.

Однако в Киеве местные жители признавались, что они испытывают шок и страх, после того как (Владимир. — ИноТВ) Путин бросил вызов угрозам западных санкций и приказал ввести войска в мятежные украинские области. Жители Киева настаивают, что желающие отделения восточные регионы — часть Украины, несмотря на официальное признание Путина. Некоторые говорят, что с дипломатией покончено. А ещё одна киевлянка заявила, что решение Путина о признании — «полнейший бред».

ЮЛИЯ, жительница Киева: Я считаю, что это полнейший бред, который не должен происходить. Потому что это наши земли — не их, не независимые, наши земли. И большинство жителей, мне кажется, считают, что это Украина.

СЕРГЕЙ, житель Киева: Это, конечно, мне не очень нравится. Далеко не нравится. Я думаю, что тот мир, который предложит Путин или Россия Донецку и Луганску, не будет таким, как могла бы предложить Украина, потому что у них не будет признана оплата… Банки не будут работать, будет работать там… Будет, как в Крыму — только в худшем варианте.

Между тем в Москве местные жители поддержали решение Путина. Похоже, что большинство москвичей такой шаг одобряют.

ЖИТЕЛЬ МОСКВЫ: Отношусь положительно. Я думаю, это нужно было сделать ещё в 14-м году. И то, что это не было сделано, — большое упущение. Вот. Потому что одного признания мало — там нужно думать, что делать после признания. Поэтому хотя бы так. Хотя бы небольшой шаг в правильном направлении.

Пока на фоне утверждений о возможных наступательных операциях с обеих сторон на передовой растёт напряжённость, продолжается эвакуация мирных жителей из Донбасса. На данный момент в российские города уже было эвакуировано более 90 тысяч человек. Из-за напряжённой военной обстановки у некоторых эвакуированных этот процесс занял целых 14 часов. Донецкая Народная Республика пообещала людям, которые оказались вынуждены покинуть свои дома, что они смогут вернуться через неделю, когда ситуация станет более стабильной.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года.