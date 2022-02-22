СТРАНА: Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия должна отменить решение о признании ДНР и ЛНР и немедленно вернуться за стол переговоров. Как передаёт «СТРАНА.ua», по его словам, Киев выступает за мирное урегулирование ситуации, осуждает признание и «указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».

Постпред Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, созванном после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил, что Москва немедленно должна вернуться за стол переговоров. Как пишет «СТРАНА.ua», по его словам, Украина выступает за мирное урегулирование ситуации и осуждает признание.

Также, по его словам, Украина требует от Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности.

«Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности», — сказал он на заседании.

По словам Кислицы, Киев стремится к миру и последователен в своих действиях.

«Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров», — заявил он.

Также Кислица заявил, что Украина «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».