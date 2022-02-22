СТРАНА: Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия должна отменить решение о признании ДНР и ЛНР и немедленно вернуться за стол переговоров. Как передаёт «СТРАНА.ua», по его словам, Киев выступает за мирное урегулирование ситуации, осуждает признание и «указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».
Постпред Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, созванном после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил, что Москва немедленно должна вернуться за стол переговоров. Как пишет «СТРАНА.ua», по его словам, Украина выступает за мирное урегулирование ситуации и осуждает признание.
Также, по его словам, Украина требует от Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности.
«Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности», — сказал он на заседании.
По словам Кислицы, Киев стремится к миру и последователен в своих действиях.
«Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров», — заявил он.
Также Кислица заявил, что Украина «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».
Цены фьючерсов на газ в Европе ускорили рост до 10% и превысили $900 за тысячу кубометров после заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «Северном потоке — 2». Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС, несмотря на готовность к санкциям, продолжает придерживаться дипломатического пути урегулирования кризиса вокруг Украины.
Ратифицированные Госдумой договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской Народными Республиками могут положить конец войне, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве в рамках концессионного соглашения в здании на улице Багрицкого появится дом-интернат для пожилых людей.
Темпы снижения заболеваемости коронавирусом наблюдаются в 51 российском регионе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом заявил, что санкции после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик должны включать полную остановку газопровода «Северный поток — 2».
Сергей Глазов, открывший в декабре 2021 года стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, признан экспертами НИИ им. Сербского невменяемым. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Сам стрелок с выводами экспертизы не согласен, считает себя здоровым и частично признаёт вину.
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT призыв крупнейшей в Европейском парламенте фракции «Европейская народная партия» к ЕС ввести против России санкции, которые позволят «исключить» её из европейской экономики.