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Sky News: Борис Джонсон ввёл санкции в отношении пяти российских банков и трёх миллиардеров

Материал представлен в переводе ИноТВ
Глава британского правительства Борис Джонсон во вторник объявил о введении санкций против пяти российских банков и трёх граждан страны — Геннадия Тимченко, а также Бориса и Игоря Ротебергов, передаёт Sky News. Джонсон предупредил, что эти санкции — лишь «первый залп», и в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине Лондон введёт в отношении Москвы дальнейшие меры.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: … И теперь Соединённое Королевство совместно с нашими союзниками начнёт вводить против России санкции, которые мы уже подготовили, пользуясь предоставленными нам этой палатой новым полномочиям беспрецедентного характера применять экономические меры против российских граждан, а также юрлиц, представляющих стратегическую важность для Кремля.

Сегодня Великобритания вводит санкции против следующих пяти российских банков: «Россия», «ИС Банк», «Генеральный банк», «Промсвязьбанк» и «Черноморский банк». Мы также вводим санкции против трёх крайне состоятельных людей — Геннадия Тимченко, Борис Ротенберга и Игоря Ротенберга. Все активы на территории Великобритании, принадлежащие перечисленным физическим и юридическим лицам, будут заморожены; физическим лицам также будет запрещён въезд в страну, и мы запретим всем гражданам и юрлицам Великобритании иметь с ними какие-либо дела. 

Это — лишь первый транш, первый залп из тех мер, которые мы готовы применить; мы будем держать наготове дополнительные санкции и применим их вместе с Соединёнными Штатами и Европейским союзом в том случае, если ситуация обострится ещё сильнее. 
 
Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года. 
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